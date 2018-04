Zlín trýzní jarní domácí nezdary. Tristní bilanci zkusí změnit s Bohemians

Když loni postupoval s Baníkem Ostrava do nejvyšší soutěže, měl se svým týmem v domácích zápasech skvostnou bilanci 14 vítězství a 1 remízy. Ve Zlíně se trenér Vlastimil Petržela výhry před vlastním publikem ještě nedočkal.

„Hrozně mě to štve. To je snad poprvé, co prohrávám domácí zápasy. Kvůli divákům je to strašné. Doma musíme vyhrávat. Na tom musíme zapracovat nejvíce,“ pronesl Petržela po středečním semifinále MOL Cupu proti Jablonci.

Zlín ho doma, jak jinak, prohrál (0:1), včetně poháru tak od návratu do nejvyšší soutěže v roce 2015 nezvítězil doma na jaře v 18 soutěžních utkáních po sobě.

„Vím to. Pro mě je to nepochopitelné, protože zimní příprava je nejdelší úsek přípravy. Tam by se měli hráči dostat do největší fazony, ale není to v nich,“ podotkl Petržela, který se ujal týmu letos v březnu a na Letné musel skousnout čtyři porážky.

Trýznivou šňůru nezdarů může Zlín přetrhnout v neděli, kdy na Letné hostí Bohemians 1905, kteří venku pětkrát po sobě nebodovali. Z utkání má však kouč obavy. Pro Zlín bude třetím v devíti dnech a Petržela netuší, jak se hráči s náročným programem popasují. Proti Jablonci kondičně odpadli.

„Lidé na hráče pískají a nevědí, v jakém jsou stavu. Někteří kluci dohrávali s dvojitým viděním. Ekpai ani neviděl, kudy se jde ven. Kluci jsou úplně grogy, musíme je dát dohromady,“ trápí Petrželu fyzický stav mužstva. „Jak jsou hráči unavení, máme problémy v kombinaci. Odstranit nedostatky je práce na rok.“

Zlín na jaře doma 0 výher je bilance Zlína v 17 jarních domácích duelech od návratu do 1. ligy v roce 2015.

je bilance Zlína v 17 jarních domácích duelech od návratu do 1. ligy v roce 2015. 9 branek dal Zlín ve zmíněných 17 zápasech, deset z nich prohrál.

Zlínského kouče navíc limituje rozsáhlá marodka. Zranění jsou záložník Hronek, útočník Vyhnal a oba praví beci Matejov s Kopečným, který jde na operaci s ramenem. Na kraji defenzivy tak musí zaskakovat ortodoxní stoper Bačo.

„Proti Jablonci to zvládl, věděl jsem to,“ pochválil Petržela mládežnického reprezentanta.

Zlín trpí také nedostatkem útočníků, na hrot v nouzi vysunul záložníka Vukadinoviče. Francouz Beauguel přitom proseděl celý pohárový mač na lavičce.

„Hráče vidím každý den. Myslím, že by nám nepomohl,“ řekl Petržela na adresu čahouna, který větší část angažmá ve Zlíně tráví kurýrováním opakujících se zdravotních neduhů.

Brzy tak možná přijde čas, kdy postaví teprve 17letého dorosteneckého útočníka Patrika Slaměnu.

„O jeho nasazení jsem přemýšlel více než o Beauguelovi,“ řekl po poháru. Petržela dává rád šanci mladým, dokud ale nebude Zlín definitivně zachráněný, riskovat zřejmě nebude.

Vítězství nad Bohemians by mohlo definitivně stvrdit setrvání Fastavu v nejvyšší soutěži. To by ale musel po téměř třech letech vyhrát jarní domácí zápas.