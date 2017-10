Zlínský Jiráček o hře v mlze: Nedohlédl jsem na dvacet metrů

Slibovali jste, že směrem vpřed si budete počínat mnohem lépe než v domácí premiéře proti Tiraspolu. Podařilo se to?

Byl to asi náš nejlepší zápas v Evropské lize, byli jsme Kodani rovnocenným soupeřem. Jen škoda naší chyby před jejich gólem. A další velká škoda, že jsme neproměnili některé šance, co jsme měli. To nás může trošku mrzet. Ale musíme zůstat při zemi a od tohoto zápasu se třeba i odrazit.

Dalo se i zvítězit?

Můj subjektivní pocit říká, že na výhru bylo. Asi se i projevilo, že Kodaň není v úplně ideálním rozpoložení. Jen škoda, že jsme toho nedokázali úplně využít a nesebrali jsme všechny tři body. Nevybavuju si, že by kromě tečované hlavičky ve druhém poločase měli nějakou vážnější situaci. Naopak my jsme trochu hrozili. Druhý poločas pochopitelně ovlivnila mlha. Posledních dvacet minut už to bylo spíš dohrávání, aby někdo neudělal chybu.

Byly to vůbec regulérní podmínky?

Viditelnost byla obtížná. Rozhodčí měli těžkou situaci při hlídání ofsajdů a podobně. Ale jsem rád, že se zápas dohrál. Jinak bychom museli v Olomouci spát a hrát ještě v pátek. Byla škoda, že nebylo lepší počasí, zápas mohl být ještě zajímavější.

Už jste takové podmínky zažil?

Za celou kariéru ne. Musím se přiznat, že jsem neviděl na soupeřova gólmana, nedohlédl jsem ani dvacet metrů. Oni navíc hráli v bílých dresech...

Nabádal vás trenér v takových podmínkách k častější střelbě?

To ani nemusel, všem nám to bylo jasné. Ale tolik příležitostí už v posledních dvaceti minutách nebylo.

Do odvet půjdete se dvěma body. Máte na postup?

Hraje nám do karet, že i ve druhém zápase byla remíza. Stát se může ještě cokoliv. Ale víme, že nás čekají další nesmírně těžká utkání.

Už se ukazuje, že umíte Evropskou ligu hrát?

Tak daleko bych ještě nechodil. Dnes se nám utkání povedlo, ale musíme zůstat nohami na zemi. Hlavně nesmíme hrát jako den a noc. Víme všichni, že třeba sobotní zápas proti Jihlavě nebyl dobrý. Teď jsme ukázali, že to jde. Musíme výkony víc stabilizovat, pokaždé nechat na hřišti všechno.

Na třetí pokus jste dali v Evropské lize první branku. To vás také těší, ne?

V hlavách jsme to lehce měli. Věřil jsem, že aspoň v jednom z těch šesti zápasů se někdo trefí. Povedlo se to dnes, doufám, že nám to do dalších utkání pomůže.

Štve vás rychlé dánské vyrovnání. Matič před ním prošel s míčem téměř přes půl hřiště?

To byla škoda. Celý týden jsme se připravovali, že hrají středem. Přesto jsme mu tam nechali prostor. A pak ho ještě nechali přihrát do strany. Je to jedna situace, ale oni mají velkou kvalitu. A každou chybu, na rozdíl od nás, hned potrestají. Varoval jsem už před Evropskou ligou, že za takové situace hned budeme pykat.