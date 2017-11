Fotbalisté Zlína v Evropské lize končí. Logicky, v útoku jsou sterilní

Dvě vlastní vítězství a remíza Kodaně s Tiraspolem v závěrečném kole. Pouze tahle kombinace výsledků by bývala zajistila fotbalistům Fastavu Zlín přezimování v Evropské lize.

Tým trenéra Bohumila Páníka však ztroskotal hned na první překážce. Po porážce 0:1 v moldavském Šeriffu bude hrát 7. prosince v Olomouci proti Lokomotivu Moskva už„ jen“ o finanční bonus.

„Byli jsme slušnými žáky a neulívali jsme se v docházce. Něco jsme se naučili,“ bilancoval Páník dosavadní působení mužstva v Evropské lize bezprostředně po posledním utkání v Moldavsku.

Ne, průšvih to není. Od debutanta soutěže se nic velkého neočekávalo. Mnozí Zlínu škodolibě předpovídali, že nezíská ani bod. Má dva a o další tři může svoje konto ještě rozhojnit. Reálně by úspěchem byla ale i remíza, Lokomotiv bude hrát na Hané o všechno.

„Zadarmo jim to nenecháme,“ ujišťuje Josef Hnaníček, po Janíčkovi s Jiráčkem třetí kapitán Zlína v Evropské lize.

Na vítězné loučení Fastavu s Evropu to však, upřímně řečeno, nevypadá. A nejde jen o rozdílnou motivaci soupeřů.

Zlín proti konkurenci ztrácí v produktivitě. V pěti zápasech se zmohl na jednu branku při domácí remíze 1:1 s Kodaní. Ze 48 účastníků skupinové fáze Evropské ligy je na tom hůře pouze izraelský Maccabi Tel Aviv, který se ve slavistické skupině ještě netrefil. „Rozdíl byl v kvalitě koncových hráčů,“ uznal Páník po porážce v Kodani.

Že jeho celek v dánské metropoli domácí přestřílel stejně jako předtím Lokomotiv v Moskvě? To je jen statistický údaj, který při výsledku 0:3 zapadne. Jde o kvalitu zakončení. A těch opravdu nebezpečných pokusů vyprodukovali zlínští hráči zatím minimum.

„Čekal bych větší razanci a přesnost,“ poznamenal Páník už po zmiňovaném střetnutí v Dánsku. Stejná slova mohl zopakovat po utkání v Tiraspolu. Až na pohotovou ránu Džafiče a přímý kop Mehanoviče, který lízl břevno, se domácí gólman nemusel o svoje čisté konto strachovat.

„Dokázali jsme hledat skuliny v obraně soupeře. Možná nám ale chybí kousek předvídavosti, abychom tam byli dříve nebo se míč odrazil k nám,“ přemítal Páník nahlas před čtvrteční půlnocí v Moldávii.

Zlínským fotbalistům nebylo nic platné, že míč kontrolovali častěji. Pokud by se hodnotil umělecký dojem hry mezi šestnáctkami, získali by nepochybně vyšší ohodnocení než Šeriff. Jenže ve vápně, kde se o výsledku rozhoduje, byli znovu pozadu.

„Dostali jsme do společnosti, v jakou jsme ani nedoufali, když jsme před dvěma a půl lety hráli druhou ligu,“ zmínil Páník rychlý vzestup klubu. „Pro nás je to vysoká škola.“

Zásadní je, co si z toho všeho ve Zlíně vezmou. S jistotou účasti v základní skupině nabrali 13 hráčů, vesměs do zálohy. Ne všichni přesvědčili. V zimě se klub s některými rozloučí a nemusí se to týkat jenom hostů ze Sparty (Holzer, Vukadinovič).

Evropská liga potvrdila, že tým potřebuje posílit, pokud se chce pohnout dál. Stoper Gajič se nedokáže oprostit od školáckých chyb, mužstvu chybí vyšší kvalita na hrotu. Diopovi končí smlouva, Železník se po operaci kotníku nemůže dostat do dřívější formy a spoléhat, že bude delší časový úsek zdravý věčný marod Beauguel, je naivní.

A další útočníky Zlín nemá.