V Evropské lize nám chyběly nám zkušenosti, ví zlínský kapitán Janíček

Kdyby nebylo před derby, zkusil byste to v Tiraspolu?

Zápas se Slováckem neměl vliv. Když nejsem na sto procent v pořádku, do utkání nejdu. Měl jsem individuální režim, chodil do posilovny. Občas jsem si s kluky napsal, ale nechal jsem je raději soustředit.

Co jste říkal na porážku 0:1?

Díval jsem se doma v televizi. Odehráli jsme velice dobrý zápas. Škoda, že jsme nevstřelili branku, situace na to byly.

Máte smutnou jistotu, že do jarní fáze Evropské ligy nepostoupíte. Jste zklamaný?

Těžké hodnotit, je to čerstvé. Velká škoda, že jsme nedokázali doma vyhrát proti Kodani a pak jsme v Dánsku prohráli. Tenhle dvojzápas rozhodl.

Co chybí Zlínu, aby by byl v Evropské lize úspěšnější?

Myslím, že je to o zkušenostech. Postupně jsme se zlepšovali.

Blíží se derby. Jak ho vnímáte?

Pro nás je to hodně důležitý zápas, nemáme moc bodů. Slovácko ještě méně, takže očekávám vyhrocené utkání. Je oč hrát a ještě je to derby. Potřebujeme vylepšit svoje postavení v tabulce. Výkon v Olomouci byl mdlý, zápas se nám nepovedl.

Jste favority?

Derby nemá favorita. Oba týmy si představovaly, že budou mít více bodů.

Od návratu do ligy jste se Slováckem neprohráli. Věříte si?

Vzájemné zápasy jsou vždycky specifické. Budu jen rád, kdyby to tak zůstalo.