Porazíme Baník a on se pak zachrání, takový je Holzerův ideální scénář

„Jsem zvědavý na atmosféru, určitě přijede hodně fanoušků. Trenérský souboj bude také zajímavý,“ připomněl Holzer, že zlínskému týmu zase šéfuje Vlastimil Petržela, který loni přivedl Baník zpátky mezi českou elitu.

Bude to v sobotu fotbalová řež?

Souhlasím. Bude to válka se vším všudy. Trenér Páník dodal hráčům sebevědomí. Sami ví, o co hrají a že nesmí nic vypustit. Ale my hrajeme o to stejné, abychom se odpoutali od spodních příček.

Jste odchovanec Baníku, a když ho Zlín porazí, ještě více ho přišpendlíte ke dnu tabulky. Pere se to ve vás?

Hraji za Zlín, takže bojuji za něho. Kdybych dal gól a vyhráli jsme, tak bych to moc neslavil, protože k Ostravě mám samozřejmě citový vztah. Oba týmy bych chtěl vidět jinde, než kde jsou. Doufám, že vyhrajeme a Baník se zachrání.

V zimě o vás stál Baník. Jak blízko jste byl návratu do Ostravy?

Nešlo to úplně přese mě, protože hlavní slovo měla Sparta, ze které tady mám hostování. Nechtěl jsem nic řešit, dokud se k tomu Sparta nevyjádří. Sparta chtěla, abych dokončil ve Zlíně hostování, a tím to pro mě skončilo.

Čekáte, že fanoušci Baníku vám dají najevo, že nehrajete za Ostravu?

Už mi to dali najevo v Ostravě nadávkami a pískáním. Tím, že jich dorazí kolem osmi set, tak něco očekávám.

Jak moc nepříjemné to je?

Když jsem hrál v Ostravě za Zlín, tak jsem si moc nechtěl připouštět tlak. Říkal jsem si, že to nebudu vnímat. Ale ať si povídá kdo chce co chce, tak to vnímáte. Budu se chtít nad to povznést, protože jsem docela klidný člověk.

Může to poznamenat váš výkon?

Doufám, že ne. Naopak by mě to mělo vyburcovat, abych se ještě více předvedl.

Víte, že Zlín pro hostující příznivce vyhradil celou severní tribunu?

Když jsem tady hrál naposledy za Baník, tak také měli celou tribunu za bránou a bylo docela peklo. Bylo je strašně moc slyšet. Vím, že tady byly trochu problémy s brankářem Holým, který je provokoval. Uvidíme, co se stane v sobotu.

V neděli jste po roce a čtvrt vstřelil prvoligový gól. Oddechl jste si?

Ulevilo se mi z toho důvodu, že jsme vyhráli, protože jsme vítězství už nutně potřebovali. A když to bylo na Slavii, tak tím to bylo ještě lepší. Předtím jsem dal gól v poháru v Hradci, ale je pravda, že v lize mám průměr branky na sezonu. Ve Spartě jsem dal také jeden proti Karviné. Spíše si připisuji asistence než góly. Doufám, že teď se to rozjede.

Jak moc vám tohle vítězství pomohlo?

Na psychiku neskutečně moc. Po těch přídělech nebyla ideální. Když se vyhraje na Slavii takovým způsobem a ještě po dobrém výkonu, tak musí jít psychika nahoru.

Daniel Holzer ještě v dresu Baníku

Od sestupových míst jste utekli na čtyři body. Pohled na tabulku je příjemnější, že?

Samozřejmě víme, že jsme dole namočení. Ale moc si to nechceme připouštět. Chceme se dívat nahoru a tenhle zápas s Baníkem hodně napoví.

Co náročný trenér Petržela? Slevil po vítězství z předchozího drilu?

V reprezentační pauze to bylo extrémní. Ale pořád jsme trénovali v tempu. Hlavně se zlepšila nálada, byl větší klid na práci.

V čem byly ty dva týdny extrémní? Podobaly se zimní přípravě?

Ke konci jsme si už dělali legraci. Říkali jsme si, kdy už konečně poletíme do toho Turecka na soustředění. (úsměv) Bylo toho dost, ale pomohlo nám to. Bylo vidět, že jsme Slavii přeběhali; 90 minut jsme sprintovali. Myslím, že můžu mluvit i za kluky, že cítíme v nohách větší sílu. Máme větší možnost pracovat s míčem i po sprintu, svaly nejsou tak zavařené. Když máte natrénované, je lehčí to přenést do zápasu.

Baník ve středu doma remizoval v dohrávce s Plzní. Měli jste za úkol sledovat zápas?

Bohužel to nebylo kde moc sledovat. Díval jsem se na internetu. Šlo vidět, že Plzeň není v pohodě, a v první půlce byl Baník jasně lepší, měl šance. Na druhou stranu také Plzeň si nějaké šance vytvořila a v 90. minutě trefil Chorý břevno z rohu. Mohli i prohrát, ale musím říct, že Baník předvedl velice dobrý výkon. Hrají na hraně agresivity. Kvalitativně mají mančaft velice dobrý. Nepatří tam, kde jsou. Ale je velice těžké poskládat a sladit tým za tak krátkou dobu, aby uhrával dobré výsledky. Sami to známe. Musí si sednout.