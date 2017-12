Přijdou změny. Remíza Brna se Zlínem jen podtrhla rozpačitý podzim

Když už si fanoušci začnou myslet, že přišli na kloub tomu, co od červenobílého mužstva čekat, zase je Zbrojovka něčím překvapí. Po první výhře venku přišla další domácí facka.

Se Zlínem hrálo Brno i v druhém duelu letošní sezony přesilovku, stejně jako na startu soutěže to bylo za stavu 1:0. A zase nevyhrálo. Alespoň tento kolaps neskončil porážkou jako na hřišti soupeře, ale remízou.

Nesimuloval jsem, tvrdil Přichystal. Chtěl penaltu Jako na kolotoči si musel ve druhém poločase duelu proti Zlínu připadat brněnský útočník Jakub Přichystal. Zřejmě poprvé v kariéře se dostal do obrany, kde měl plné ruce a nohy práce s hbitými zlínskými krajními hráči. Často je nestíhal. „Byl to nezvyk, ale poradit bych si s tím měl,“ uznal otevřeně 22letý fotbalista. Daleko výraznější momenty než v zadních řadách měl v útoku. Vedle velké šance při samostatném úniku na brankáře se ocitl v centru dění také v 60. minutě, kdy při postupu pokutovým územím upadl přes nohu bránícího Róberta Matejova a diváci se dožadovali penalty. Než se jí začal domáhat i Přichystal, už měl bleskově žlutou kartu za simulování. „Štrejchl mě (Matejov) do kopačky, rozhodilo mě to a spadl jsem. Určitě jsem nechtěl simulovat. Podle mě to byla penalta,“ kroutil hlavou.

„Tohle není k naštvání, to je k nasr... Nevím, co nám chybělo. Nechápu to. Vyloučení hráče Zlína nám spíš uškodilo, je to nabudilo,“ sypal ze sebe rozladěný Jakub Přichystal.

Místo tříbodového zisku, k němuž měli nakročeno, tak odcházeli brněnští hráči na zimní pauzu zklamaní. Nyní některé z nich čeká období nejistoty, kde přípravu na jarní ligovou část začnou, protože trenér Roman Pivarník avizuje změny.

„Pracujeme na tom. Máme typy hráčů, které bychom chtěli přivést, jména nemá smysl rozebírat. Buď můžete najít volné hráče, což není jednoduché, nebo jsou tu hráči pod smlouvami. U nich se musíte domluvit jak s klubem, tak s hráčem. Uvidíme, co se podaří, posílit ale musíme, to víme,“ potvrdil Pivarník.

Potřebu změn nepřímo doložil popisem sobotního utkání. V jeho průběhu neměl možnost sáhnout ke změnám v obraně, protože měl k dispozici v základu i na lavičce právě jen čtyři beky, a tak po vynuceném střídání Franciska Gomese musel jít dozadu Přichystal. Na novém postu měl velké potíže.

„Nebyli jsme v pohodě, v jaké jsme měli být. Pokud vám hráči (ze zdravotních důvodů) netrénují, tak my jsme sice před dvěma týdny uhráli zápas doma, pak i venku, ale ono vás to dožene. Donekonečna se to natahovat nedá. Věděli jsme, že Zlín má rychlé hráče na kraji, potřebovali jsme alternativy na jejich bránění, ale neměli jsme je,“ kabonil se nad omezenými možnostmi Pivarník.

Nevydařený průběh druhého poločasu, kdy Zlín domácí mužstvo výrazně předčil, vypracoval si velké gólové šance a nakonec zaslouženě vyrovnal, však brněnský trenér nepřičítal obraně, ale především záloze.

„Zlín hrál v rozestavení 4-4-2, ale paradoxně jsme my neměli celý zápas střed pole, tam jsme celou dobu propadávali, a to rozhodlo. Chtělo to takticky zvládnout jinak. Zlín měl šance z jednoduchých brejků, v nichž je silný, od nás to chtělo mít lepší postavení. Propadala nám záloha, v tom byl největší problém,“ ukázal prstem. Proto nakonec musel konstatovat: „Měli jsme šance, abychom vyhráli, ale to i Zlín. My jsme se při nich nepoučili. Potřebovali bychom velké štěstí, abychom takový zápas vyhráli.“