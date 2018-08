Musíme být spokojení, lepší než nic, uznává zlínský Bílek po remíze

„Jablonec byl nejtěžší z dosavadních soupeřů. Musíme být spokojení,“ uznal kouč Michal Bílek.

„Je to sice remíza, ale proti Jablonci to nikdy není lehké. Hráli velmi dobře a i bod je lepší než nic,“ souhlasil Beauguel.

I přes úmorné vedro se hrál od začátku svižný fotbal. Severočechům nepřálo umístění brankových konstrukcí. V úvodu totiž střílel jablonecký Jovovič z dálky do břevna, pět minut před koncem zase mohl pojistit výhru hostů Holeš, ale po nenápadném útoku trefil z úhlu jen tyč, od níž se míč odrazil pryč.

To když v samém závěru nastřelil tyčku ve skrumáži domácí Jakubov, balon se odrazil přesně k Beauguelovi, jenž ho pohotovou hlavičkou poslal zblízka do sítě.

„S Mladou Boleslaví jsem měl skoro stejnou šanci, taky jsem byl s míčem na čáře, ale neproměnil jsem. Teď už to vyšlo,“ vydechl si Beauguel. „Byli jsme hluboko, soupeř nás zatlačil, možná se objevil i strach z udržení výsledku,“ uvažoval jablonecký trenér Petr Rada. „Při posledních nákopech jsme jen stáli před šestnáctkou. Škoda, že nevydržel vyčerpaný Doležal. Odběhal a uskákal toho dost.“

Zlínu se naopak v zápase vyplatila sázka na dvě věže. V útoku vedle sebe nastoupili 192 centimetrů vysoký Beauguel a ještě o dva centimetry vyšší Tomáš Poznar. Ti dva spolu v základní sestavě hráli letos poprvé.

„Už ve druhém poločase zápasu s Boleslaví jsme hráli vedle sebe. On udrží míč, já můžu jít pod něj a kombinovat. Měli jsme teď oba hodně gólových šancí,“ poznamenal Beauguel. „Sedí nám to, je to dobrý příslib do budoucnosti.“

Navíc poté, co jablonecký Považanec v 69. minutě hlavou usměrnil Trávníkův centr do brány a poslal svůj tým do vedení, zlínský trenér nasadil k Beauguelovi a Poznarovi postupně další dva útočníky: nejprve Adnana Džafiče a v samém závěru i Alexandera Jakubova.



„Jakubov předtím neodehrál ani minutu, byl zraněný a přes měsíc netrénoval. Ale věděl jsem, že musíme zkusit hop nebo trop. Jakubov se pak na vyrovnávací brance hodně podílel,“ ocenil Bílek. „Když chcete zvrátit výsledek, jsou takoví hráči výhodou,“ uznal.

Zlín má po třech kolech sedm bodů a je čtvrtý. V sobotu jej čeká utkání na hřišti zatím stoprocentní Plzně, proti úřadujícím mistrům ale nebude moct Poznara hostujícího ve svém rodném klubu právě ze západu Čech nasadit.

„Poznar se jeví velmi dobře, je to obrovský bojovník. Ale taková je dohoda klubů, určitě bude chybět,“ uvědomuje si kouč Bílek.

Beauguel zase věří, že do následujícího utkání poleví současné tropické teploty.

„V zápase s Jabloncem bylo velké horko, pro každého hráče to bylo těžké. Ačkoliv pocházím z Marseille, ještě jsem fotbal v takovém počasí nezažil. Ale pořád je to lepší než zima, kdy tady máte opravdu hodně chladno,“ otřepal se zlínský hrdina při myšlenkách na zápasy v mraze.