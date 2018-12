Absurdní, řekl kouč Barcelony k umístění Messiho ve Zlatém míči

„Blahopřejeme Modričovi, ale Messiho páté místo je absurdní,“ řekl Ernesto Valverde, trenér Barcelony.

„Víc se k tomu vyjadřovat nebudu, nechci se pouštět do diskuzí.“

Fanoušci Barcelony a Messiho těžce nesou, že pětinásobný nejlepší fotbalista planety v anketě novinářů z celého světa „propadl“.

Je to jeho druhé nejhorší umístění od chvíle, co do pořadí o nejprestižnější individuální ocenění pro fotbalistu zasáhl.

Za rok 2006 jako devatenáctiletý skončil na dvacátém místě, o rok později byl třetí a od roku 2008 pětkrát první a pětkrát druhý. Letos se kromě vítězného Modriče před něj dostali jeho věčný rival Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann a Kylian Mbappé, francouzští mistři světa.

Messi získal od hlasujících jen 280 bodů, to Modrič 753, Ronaldo 476, Griezmann 414 a Mbappé 347.

Co si Messi o letošním Zlatém míči myslí, lze vystopovat z jeho počínání během ceremoniálu v Paříži. Na sociální síť umístil fotografii se svými syny Thiagem a Mateem, což lze chápat jako vzkaz: „Důležitá je jen rodina a ostatní je mi volné.“

Zatímco Messiho kouč Ernesto Valverde se před středečním zápasem Královského poháru rozhodit nenechal, sestra druhého Cristiana Ronalda, rovněž pětinásobného vítěze a obhájce trofeje, své rozhořčení ventilovala.

„Bohužel, tenhle svět, ve kterém žijeme, je prohnilý mafiánskými praktikami a vládnou v něm peníze,“ napsala Elma Aveiro na sociální sítě. „Ale bůh to vidí.“