Ibrahimovic dal 500. gól v kariéře, blýskl se karatistickým kopem

Ibrahimovic dal jubilejní gól těsně před koncem prvního poločasu, kdy snížil na 1:3. Šestatřicetiletý kanonýr známý akrobatickými kousky nezůstal své pověsti niž dlužen. Po centru se nezdržoval se zpracováním míče a z otočky ho poslal chodidlem ve stylu karate do branky.

„Tyhle věci nenaplánujete, to se nedá. Snažil jsem se jen dostat míč do branky. Mám radost, že fanoušci v Torontu mohli zažít něco, co ještě neviděli,“ prohlásil Ibrahimovic. „Prohrát je samozřejmě mrzuté, ale je fajn, že Toronto zůstane navždy obětí mé 500. branky,“ dodal.

Zlatan Ibrahimovic marked his 500th career goal in true Ibra style.  #Zlatan500



Od březnového příchodu z Manchesteru United to pro něho byla už 17. trefa v 17. zápase v MLS. Předtím dával branky za Paris St. Germain, AC Milán, Barcelonu, Inter Milán, Juventus, Ajax Amsterodam a rodné Malmö. Ve švédské reprezentaci zaznamenal 62 gólů.

Fotbalistům Galaxy nepomohl ani odchod trenéra Sigiho Schmida, nedokázali vyhrát už sedmý ligový zápas po sobě a hrozí jim neúčast v play off.

Bořek Dočkal nahrál na jediný gól Philadelphie, která podlehla 1:4 Montrealu, a s 15 asistencemi mu patří první místo v tomto ročníku MLS. Navíc překonal klubový rekord v počtu asistencí v jedné sezoně.

Český reprezentant v 11. minutě po nakrátko rozehraném rohu poslal míč před branku a dvacetiletý Auston Trusty vstřelil hlavou svůj první ligový gól. Hosté však čtyřmi brankami skóre otočili. Philadelphia prohrála poprvé po pěti zápasech, dál se však drží na postupových pozicích.