Ibrahimovic je pro Ameriku v 37 letech nováčkem roku, překonal Rooneyho

Zvětšit fotografii Zlatan Ibrahimovic z Los Angeles Galaxy (s číslem 9) kontroluje míč v utkání proti Torontu. | foto: AP

dnes 7:42

Sedmatřicetiletý útočník Zlatan Ibrahimovic byl v zámořské fotbalové lize MLS vyhlášen nováčkem roku. Nejlepší střelec v historii švédské reprezentace dal po svém březnovém přestupu z Manchesteru United do Los Angeles Galaxy v 27 zápasech 22 gólů a byl druhým nejlepším střelcem základní části. Postup do play off však jeho týmu těsně unikl.

Ibrahimovic, který vstřelil ve své premiérové sezoně v MLS svou 500. branku v kariéře, obdržel přes 36 procent hlasů. O čtyři procenta hlasů méně získal další hvězdný útočník Angličan Wayne Rooney, který po příchodu z Evertonu dotáhl D.C. United do vyřazovací části. Český záložník Bořek Dočkal z Philadelphie se mezi nejlepší nováčky nedostal.