Ibrahimovic by se mohl vrátit do AC Milán, hovoří se o jarním hostování

Fotbal

Zvětšit fotografii Zlatan Ibrahimovic (s číslem 9) z Los Angeles Galaxy v duelu proti Torontu. | foto: AP

dnes 11:43

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic by se mohl na jarní část sezony vrátit do AC Milán, kde již působil v letech 2010-2012. Sedmatřicetiletý fotbalista má smlouvu v Los Angeles Galaxy a v Itálii by byl na půlročním hostování po dobu pauzy MLS. Za šest měsíců by měl dostat plat 2,2 milionu eur (57 milionů korun).

Milán si již podobný model vyzkoušel s anglickým záložníkem Davidem Beckhamem, jenž také z Galaxy na San Siru hostoval v letech 2009 a 2010. Ibrahimovic má za sebou první sezonu v MLS, kde si navzdory svému věku a zkušenostem vysloužil cenu pro nováčka roku. Hvězdný útočník zaznamenal ve 27 zápasech 22 gólů a byl druhým nejlepším střelcem základní části, ale postup do play off jeho týmu těsně unikl. V tisku Ibrahimovic uvedl, že zájem Milána o jeho služby není žádným tajemstvím. On sám by se působení na San Siru nebránil, protože má na něj příjemné vzpomínky. „Přišel jsem tam z Barcelony, kde jsem zažil smutek, a v Miláně mi vrátili úsměv na tvář. Chtěl jsem jim to splatit,“ uvedl bývalý švédský reprezentant.