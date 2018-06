Kdo taky jiný? Obdivuhodně produktivní útočník se na hraně třicítky cítí na vrcholu. I proto seriózně uvažuje, že by se z Bayernu Mnichov posunul ještě výš. Ale kam? Mluví se o Realu Madrid. Třikrát se stal nejlepším střelcem německé ligy a při cestě na mistrovství světa nasázel 16 gólů. Nikdo na celém světě nedokázal víc.

„Hlad po gólech mám pořád větší a větší,“ naznačil, než proti Senegalu vstoupil do boje. Jenže pouze hlad nestačí. Poláci se ztrapnili, padli 1:2.

Hráli pomalu, krkolomně, bez nápadu, se spoustou hloupých ztrát. Bombardér s devítkou na zádech a čerstvě ostříhanou patkou se nedostával k míči. A když ve 23. minutě konečně mohl napřáhnout, musel si balon zpracovávat hlavou. Rychlá otočka a pal. Nepovedený pokus levačkou šel vedle.

O čtvrt hodiny později polský spoluhráč Cionek, rodák z brazilské Curitiby, strčil nohu, kam neměl, a Lewandowski zaklel – 0:1!

Potřebuje jinou družinu

Varování? Ale kdeže. Tolik vychvalovaný evropský tým, který mluvil nejméně o čtvrtfinále, se trápil dál. Střední záložník Krychowiak dostal šílený nápad a zkusil od půlky přihrát až vlastnímu brankáři, čímž daroval tím gól Niangovi.

Lewandowski v tu chvíli zůstal stát jako opařený a těch 20 tisíc lidí, kteří pro něj dýchali na vyprodaném stadionu Spartaku Moskva, šokovaně zíralo do prázdna.

Cože?! Jak se to mohlo stát? Jistě, polský vůdce se ještě stále může stát nejlepším kanonýrem turnaje, ale potřebuje kolem sebe úplně jinou družinu. Takovou, na kterou byl zvyklý v kvalifikaci. Sebevědomou, rychlou, přímočarou, nechybující. Sám Lewandowski ukázal jen pár záblesků. Ve 49. minutě proklouzl středem, byl faulovaný za žlutou kartu a postavil se k přímému kopu. Brankář Ndiaye, který chytá za klub Horoya guinejskou ligu, pokus mrštně vyrazil.

Ještě o víkendu Lewandowski zdůrazňoval: „Nezáleží na tom, kolik gólů nastřílím. Jediné, co mě opravdu zajímá, je úspěch Polska. Taková šance už se naší generaci naskytnout nemusí.“

Nejlepší střelci MS Brazílie 2014: James Rodríguez (Kolumbie), 6 gólů

James Rodríguez (Kolumbie), 6 gólů Jižní Afrika 2010: Thomas Müller (Německo), 5 gólů

Thomas Müller (Německo), 5 gólů Německo 2006: Miroslav Klose (Německo), 5 gólů

Miroslav Klose (Německo), 5 gólů Japonsko a Jižní Korea 2002: Ronaldo (Brazílie), 8 gólů

Ronaldo (Brazílie), 8 gólů Francie 1998: Davor Šuker (Chorvatsko), 6 gólů



Ono to jde ruku v ruce. Pokud by se Polsko dokázalo vzpamatovat z úterního direktu, měly by se vyšroubovat i Lewandowského statistiky. Ale na rovinu, Ani v nejmenším to nevypadalo, že by Poláci byli schopni zabrat. Ve skupině potkají ještě Kolumbii a Japonsko.

Co z toho všeho plyne? Že první kolo mistrovství světa 2018 nabídlo úplně jiné favority na Zlatou kopačku. Perfektní Ronaldo si připsal hattrick, po dvou gólech zvládli Angličan Kane, Belgičan Lukaku, Španěl Diego Costa a Rus Čeryšev. Ti všichni ukázali na startu skvělou formu, dostali nezištnou pomoc od ostatních a měli i dost štěstí. Právě to všechno potřebují střelci, kteří se chtějí dotknout hvězd.

Pátý gól pro Nejedlého

Historie nabízí spoustu případů, co všechno může boj o střeleckého krále ovlivnit. Někdy třeba i politika, jako v roce 1938. Bájný Brazilec Leonidas dal ve skupině hattrick Polákům, ale před čtvrtfinále proti Československu se zranil. Místo něj měl naskočit Niginho, jenže kdyby skutečně hrál, hrozily by Brazilcům sankce: Niginho totiž kopal za Lazio Řím, získal italské občanství, ale odmítl narukovat do italské armády, načež utekl domů do Brazílie. Italové odmítli uvolnit jeho registraci, tím pádem musel hrát nedoléčený Leonidas a nakonec turnaj zakončil se sedmi góly.

I Československo se pyšní králem střelců, i když se dočkalo až po letech. Muž, o kterém je řeč – Oldřich Nejedlý – se té slávy nedožil. Dvaasedmdesát roků se o prvenství „jen“ dělil, teprve pak historici přezkoumali dostupné materiály a přiřkli Nejedlému pátý gól.

Portugalec Cristiano Ronaldo (vlevo) se v úvodním duelu na MS trefil třikrát, Belgičan Romelu Lukaku dvakrát.

V roce 1990 smolně utekla společná koruna Tomáši Skuhravému. Dělilo ho pět minut, jenže v utkání o bronz ho předstihl Ital Schillaci. Kolega Baggio mu nechal penaltu, aby pořádající země aspoň v něčem zvítězila. „Roberto mi řekl: Můžeš vyhrát Zlatou kopačku, tak běž!“ vzpomínal Schillaci. Vzpomínku na vrchol kariéry nemá doma, relikvii věnoval do vitríny světové federace FIFA: „Aby všichni měli šanci vidět, co se mi povedlo.“

Do nominace na šampionát se přitom Schillaci dostal jako úplně poslední. Osud mu změnil první zápas, který rozhodl coby náhradník: „Nebyl jsem pod tlakem, protože ode mě nikdo nic nečekal. A po gólu už mě trenér nemohl nechat na lavičce.“

Možná vás překvapí, že ani slavný Gary Lineker neodjížděl na turnaj do Mexika v roce 1986 jako bourák. Počet gólů za Anglii? Šest! Dalších šest přidal na mistrovství. Jeho otec si v kurzu 14 ku jedné vsadil, že junior bude nej: „Když mi to přiznal, koukal jsem na něj jako na blázna.“

A vybavíte si ještě bizarní účes Brazilce Ronalda ze závěru šampionátu 2002? Vpředu nechal odrostlé vlasy, vzadu se oholil. Byl jako jednorožec. Ve skutečnosti šlo o geniální tah: všichni řešili jeho prapodivnou frizúru a nepropírali zranění stehna, které Ronalda před semifinále proti Turecku brzdilo: „Přineslo mi to štěstí, tak jsem si účes nechal i pro finále.“ Po dvou trefách proti Německu se zastavil na osmi, což předtím za padesát let dokázal jen Němec Müller.

Zdánlivě nejsnazší recept, jak vyhrát Zlatou kopačku? Dávejte gól v každém zápase! Tím heslem se řídil Francouz Just Fontaine. Sice si zahrál na jediném mistrovství (1958), ale dodnes drží sotva překonatelný rekord – stihl třináct gólů za šest zápasů!

Příště bude líp

Během sezony přicházejí pasáže, kdy podobnou sbírá i Lewandowski, ale do šampionátu v Rusku vstoupil na levačku. Ještě ožil, když Krychowiak snížil na 1:2. To hned popadl míč a v podpaží ho nesl na půlku, aby se hned hrálo. Jenže na konci sklesle poklekl a zabořil pěsti do trávníku. Zatímco ostatní šli zatleskat polskému kotli, on se vydal k novinářským místům, kde ho čekala krásná Anna, někdejší přebornice v karate.

Jakmile manžel překročil reklamní mantinely, ona v džínových kraťasech a s bíločervenými copánky seběhla schody a velkého střelce utěšovala: „Příště bude líp.“