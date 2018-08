Bojovníci vs. profesoři. Brno na Žižkově znovu srazily chyby vzadu

Hlavně kvůli tomu v neděli prohráli na Žižkově 2:3 a jejich snažení o návrat mezi českou elitu zatím působí hodně křečovitě. Ze čtyř duelů mají Brňané pouhé čtyři body a v tabulce jim patří až 9. pozice.

„Je potřeba, abychom se rychle probudili a uvědomili si, že je třeba přidat na bojovnosti a agresivitě. Fotbalovost máme, ale v první řadě je to o běhání a agresivitě, až potom je fotbalovost. Obráceně to nikdy nefunguje. A pokud to tak nebude, tak to nebude dobře,“ upozornil v rozhovoru pro ČT brněnský obránce Pavel Eismann.

Jaký to kontrast proti Žižkovu, jehož trenér Petr Mikolanda se po utkání tetelil před kamerami štěstím: „Tento zápas ovládl charakter mých hráčů, kteří to odjezdili a odpracovali.“

8 gólů inkasovali Brňané ve čtyřech zápasech. Hůř je na tom ve 2. lize jen Znojmo

Zato hráči Zbrojovky si dosud počínají spíš profesorsky. Jako by měli dojem, že se jim nemůže nic stát. Jenže to je omyl: ve čtyřech duelech inkasovali už osm gólů, hůř je na tom ve druhé lize jen Znojmo.

„Je to obrovský problém,“ neskrývá brněnský trenér Roman Pivarník. „Na čem hoříme, je individuální bránění hráčů. Když dostaneme osm gólů, těžko se vyhrávají zápasy.“

Zbrojovce tak není platná ani velmi solidní produktivita, na Žižkově se prosadil hlavičkou Antonín Růsek a pohotovou reakcí po rohu Lukáš Magera. Jenže mezi jejich trefy se vtěsnaly hned tři domácí: nejprve si Brňané nepohlídali dlouhý aut, poté inkasovali z dorážky a nakonec ve dvou neubránili jediného hráče, který se prosadil střelou zpoza šestnáctky. „Je potřeba, aby bránilo celé mužstvo, aby bylo kompaktní. V pěti lidech něco ubránit jde, ale ne všechno,“ poznamenal Eismann.

Podle kouče ovšem Zbrojovka doplácí spíš na minely jedinců. „Opakovaly se hrubé chyby jako ve Vlašimi. S těmito hráči jsme měli problémy v bránění v první lize a opakuje se to ve druhé. Musíme přepnout a začít se koncentrovat. Pracujeme na tom, abychom se zlepšili v bránění individuálním i týmovém,“ oznamuje Pivarník.

Včera to však jeho týmu skřípalo celkově. „Naše hra ve středu hřiště nebyla v pořádku. Špatně jsme dostupovali, neměli jsme druhé míče. Neplnili jsme, co jsme měli. Dostali jsme to do stran, ale bylo potřeba dávat víc centrů a včas, což jsme nedělali,“ kritizoval Eismann.

Šanci nakopnout se dostane Zbrojovka už v pátek, kdy přivítá České Budějovice.