Jihlavské fotbalisty držel gólman, vítězný gól vstřelil Tlustý

Asistent trenéra Michal Šmarda však věděl, že spokojený být rozhodně nemůže. „Rozhodně jsme nepředvedli náš optimální výkon. Chyběl nám pohyb, agresivita, neudrželi jsme balon a vázla nám kombinace,“ hodnotil především druhý poločas asistent kouče Martina Svědíka.

„Žižkov se po našich hrubých chybách dostal do šancí a my musíme být rádi, že nás brankář Vízek podržel a neinkasovali jsme. Těžko bychom tady nepříznivý vývoj otáčeli,“ uvědomoval si Šmarda.

Hosté nastoupili do utkání bez klasického útočníka, ze zdravotních důvodů chyběli Stanislav Klobása, Jiří Klíma i Daniel Turyna. Vítězný gól tak v 87. minutě po rohu musel vstřelit stoper Petr Tlustý.

„Niky Šumský dobře kopl roh, naběhl jsem si na něj a snažil jsem se hlavně dobře trefit balon. Přestože to hlavou nebyla velká pumelenice, tak si cestu do branky našla a zapadla do sítě,“ oddechl si Tlustý.

„Tři body se rozhodně počítají, ale já musím zopakovat, že náš výkon – hlavně ve druhé půli – nebyl ideální,“ dodal Šmarda.