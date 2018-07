Jednou zprava, poté zleva. České Budějovice slaví další výhru

Byla to tak trochu rána z čistého nebe, první kloudná akce Žižkova v zápase, první střela na bránu a první gól. Navíc hezký.

V deváté minutě se na hranici šestnáctky dostal k odraženému míči záložník Marcel Čermák a poslal domácí Viktorii Žižkov do vedení.

Ovšem domácím to nestačilo. Ve včerejším druhém kole druhé fotbalové ligy prohráli doma s Dynamem České Budějovice 1:2. Stejně jako končili loňský ročník. A Jihočeši ukázali, že v úvodu této sezony mají formu. Slušnou formu, protože dokázali přehrát celkem jednoznačně dva týmy, které mají ambice se pohybovat v horní polovině tabulky.

„Jsme spokojení. Máme tři body zvenku, navíc ze hřiště nepříjemného Žižkova. To se počítá,“ pochvaloval si trenér Dynama David Horejš.

Netajil se tím, že jeho svěřenci zaspali začátek zápasu. Ale gól soupeře pro ně byl důrazným budíčkem. Od desáté minuty totiž ovládli hru. A z průběhu první půle se stalo čekání na vyrovnávací branku.

„Mimo našeho gólu jsme v prvním poločase zcela vypadli z role. Neudrželi jsme míč a jen jsme běhali,“ hodnotil první poločas zápasu žižkovský trenér Petr Mikolanda.

Dynamo, které udělalo oproti prvnímu zápasu proti Třinci jen jednu změnu v sestavě, když ve středu zálohy nahradil Patrika Čavoče Filip Havelka, kontrolovalo hru. Drželo balon, přenášelo míč z jedné strany na druhou a pokoušelo se prosadit centry ze stran do pokutového území. „Náznaky šancí jsme měli. Chyběl nám před brankou soupeře ale větší důraz,“ litoval trochu hlavní kouč hostí.

Přitom centry do vápna Viktorie létaly s pravidelností od obou křídel Mršiče i Kovaľa a dobře je doplňovali i oba krajní obránci Helešic s Kladrubským. Oba dost aktivní.

Největší šanci na vyrovnání měl Robert Kovaľ po půlhodině hry, když dostal na hlavu centr od Lukáše Poučka, ale nasměroval ho mimo branku. „Tu šanci jsem měl proměnit. Dát gól dřív, mohli jsme hrát v daleko větším klidu,“ vyprávěl o poločasové přestávce nakonec úspěšný střelec, protože to byl právě pravý křídelník, který dostal od Petra Javorka krásnou přihrávku přes celé pokutové území a míč uklidil za brankáře Hrubeše. Určil tím poločasový stav na 1:1.

Do druhé půle vstoupili domácí se dvěma změnami v sestavě a mnohem aktivněji. Ale vydrželo jim to pouze prvních pět minut. Pak už to bylo zase Dynamo, kdo hrál. V 52. minutě našel křižným pasem na levé straně Filip Havelka Matěje Mršiče a ten s míčem u nohy oklamal dva protihráče a pak skóroval střelou k tyči. „Mám z toho radost. Byl to gól, který rozhodl zápas,“ usmíval se chorvatský hráč po závěrečném hvizdu.

Spoustu šancí ještě nedali

„Od toho, aby dával góly, přišel. Je to náhrada za Jakuba Peška a tak, jak se zachoval před druhým gólem, tak by se hráč měl v pokutovém území chovat,“ chválil svého svěřence trenér David Horejš, který pak ještě zalitoval toho, že zápas nedohrálo jeho mužstvo ve větším klidu. Protože šancí na to měli dost a dost.

V 67. minutě udělal David Horejš stejný tah jako proti Třinci. Lukáše Poučka vystřídal na hrotu Ivo Táborský. A Jihočeši využívali mezer v obraně Žižkova, který se zkoušel stále více tlačit do útoku.

Už o devět minut později běžel sám Táborský ze strany na gólmana Hrubeše. Jeho nahrávku na volného spoluhráče ale na poslední chvíli srazil obránce na roh. Z něj pak Kladrubský orazítkoval hlavou břevno.

V 78. minutě unikl po levé straně Mršič. Balon vrátil na pokutové území úplně volnému Javorkovi, ale jeho střelu obrana zblokovala.

V 80. minutě se pak do další obrovské šance dostal po pasu za obranu Táborský, ale jeho ránu vyrazil Hrubeš a poradil si i s dorážkou Mrsiče. Nakonec to nevadilo. Dynamo nepřipustilo závěrečný tlak pražského klubu, a zkazilo mu tak oslavu 115. výročí založení klubu. Dynamo se o skóre usídlilo na čele tabulky druhé ligy. Už v neděli bude svoji pozici obhajovat v duelu proti Vlašimi. Zápas začne v 17 hodin.