Živanice chtějí rozjetou Olomouc trápit brejky

Nemáme co ztratit, můžeme jen překvapit, avizoval obligátními větami před bitvou s protivníkem, který hraje o tři soutěže výš, kouč živanického Sokola Petr Doležal.

Jenže stavět jeho mužstvo před zápasem s Olomoucí do pozice jednoznačného outsidera by byla chyba. Živanice v poháru umějí; dokazují to jak výkony z letoška, tak i z minulých let, kdy dokázaly pořádně napínat třeba mužstvo i fanoušky pražské Sparty. Teď v červenci kupříkladu dotáhly v poslední čtvrthodině zdánlivě ztracený duel s pražskou Olympií z 0:2 na 2:2 a nakonec ji přemohly na penalty. Se silnými soupeři zkrátka nehrají jako strašpytlové.

Kádr sází delší dobu na osvědčená jména, z nichž některá prošla i nejvyššími soutěžemi (Herzán, Petrus), občas se v něm objeví zajímavá posila. Oddíl má ambice na postup do ČFL, který loni o kousek utekl. I proto hostiteli dnešního klání dost záleží na finálním výsledku.

„Nemůžeme to pojmout jenom jako nějaký přátelák, pro klub a město je to prestižní záležitost,“ přisvědčil trenér Doležal. „Uděláme všechno pro to, abychom je potrápili. Doufám, že se Olomouc v sobotu vystřílela,“ připomněl vítězství Sigmy 5:3 na trávníku Karviné.

Hanáci by utkání mohli snadno podcenit. Už jen tím, že jejich trenér Václav Jílek zřejmě pošle na zteč sestavu obvyklých náhradníků. To se Olomouci stalo i minule v třetiligovém Hlučíně, jejž přetlačila 3:1 až po prodloužení.

Přitom kouč Sigmy si byl možných rizik dobře vědom, když pro její klubový web řekl:

„Myslím, že už v minulosti se několikrát stalo, že papírové předpoklady šly v poháru stranou. Nadšení a euforie těchto mužstev někdy může být více než ligová příslušnost. Takže bude hodně důležité, abychom byli koncentrovaní a podali zodpovědný výkon. A pak si myslím, že by naše kvalita měla být rozdílová.“

Podle trenéra Doležala mají Živanice asi největší šanci soupeře zaskočit brejky - jak středem, tak i po křídlech. Ale zároveň má obavy z toho, jak se jeho věkově starší tým vypořádá s běhavými mladíky, které jeho protějšek Jílek momentálně do hry často nasazuje.

„Pro naše hráče to ve středu po práci vůbec nebude jednoduché, ten pohyb bude asi neustálý. Zkusíme si na ně počkat,“ řekl Doležal.

Sigma je slavná značka a na stadion Živanic by mohla přitáhnout poměrně dost diváků. Předtím na Varnsdorf se přišlo podívat rovných 500, což je cifra, již určitě půjde překonat. „Kdyby jich teď byla na tribunách tisícovka, bylo by to super,“ přál si kouč Doležal.



V poháru Fotbalisté divizních Živanic už letos mimo jiné vyřadili druholigovou pražskou Olympii (snímek je z tohoto utkání). Dnes od 16 hodin se na svém stadionu postaví prvoligové olomoucké Sigmě.