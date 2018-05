Končím, oznámil Zidane. Real Madrid je po triumfu v Lize mistrů bez trenéra

Končí po dvou a půl letech, během kterých třikrát vyhrál Ligu mistrů, jednou španělskou ligu. A včetně triumfů v domácím i evropském superpoháru a na mistrovství světa klubů se loučí dohromady s devíti trofejemi.

„Tenhle tým musí dál vyhrávat, ale zároveň potřebuje jiné vedení, nové metody, změnu. Proto jsem se rozhodl skončit,“ prohlásil.

Bylo to ráz na ráz, rychlá, nečekaná akce. Před polednem Real Madrid na sociálních sítích oznámil chystanou tiskovou konferenci, po jedné hodině už byl oficiálně bez trenéra.

Zpráva zaskočila i samotné vedení královského klubu. Zidane o něm prezidentovi Florentinu Pérezovi řekl až ve středu večer.



„Bylo to naprosto nečekané. Zinedinovi musíme poděkovat za všechno, co pro nás udělal,“ hlesl Pérez.

Zidane je klubová legenda. Jako hráč v Realu strávil šest let, ukončil tam kariéru. Má s ním titul ve španělské lize i v Lize mistrů, za necelé tři sezony v roli hlavního trenéra byl však ještě úspěšnější.

Co když odejde i Ronaldo? Fanoušci Realu v nejistotě Po finále Ligy mistrů řekl médiím: „Bylo krásné hrát za Real.“ Cože? On končí? V Madridu z toho byl poprask, fanoušci se modlili, při oslavách triumfu pak hvězdě s číslem 7 zpívali: „Cristiano, prosím, zůstaň.“

Nejprve před rokem jako první kouč v novodobé historii soutěže triumf v Champions League obhájil. A letos dovedl Real dokonce k hattricku.

Miluju tenhle klub

„Kdybych pokračoval, bylo by nesmírně složité v příští sezoně cokoli vyhrát,“ řekl tajemně a dodal: „Miluju tenhle klub.“



Zvlášť pro fanoušky Realu je to rána. Věřili, že mají na lavičce konečně trenéra na delší období. Zidane sice po konci aktivní kariéry trénovat nechtěl, cestoval po světě, vzdělával se.

„Ale nakonec jsem se stejně vrátil k tomu, co mě naplňuje, co mému životu dává smysl,“ vysvětlil s odstupem.



POSLEDNÍ TITUL V LIZE MISTRŮ. Trenér Zinedine Zidane slaví se svými hráči vítězství nad Liverpoolem.

V Realu nejprve dělal poradce, pokračoval jako asistent trenéra Carla Ancelottiho, než se ujal rezervního týmu. V lednu 2016 nahradil neúspěšného Rafaela Beníteze a během necelých tří sezon se zařadil mezi trenérské legendy.

„Bylo skvělé být součástí historie Realu Madrid. Klubu, který vyhrál třináct evropských pohárů. Nesmíme zapomínat na to, co jsme dokázali,“ vzkázal.

Přijde Wenger?

Jeho jméno se mezi kandidáty na uvolněný post trenéra Realu objevilo okamžitě. Arséne Wenger, který po dvaadvaceti letech odešel z Arsenalu, kariéru nekončí.

Ale troufl by si na Real? A chtěl by ho Real vůbec?

Doba, kdy o Wengera stál, minula. Tehdy byl francouzský trenér na vrcholu, s Arsenalem vyhrál ligu bez porážky, stály o něj i další velké kluby v Evropě. On odmítal.

Už během sezony média s přesunem na lavičku Realu spojovala také Mauricia Pochettina, kouče Tottenhamu, který ovšem nedávno na severu Londýna prodloužil kontrakt.

Poslední rok smlouvy má v Juventusu kouč Massimiliano Allegri. A co Thomas Tuchel s Unaiem Emerym? Kdyby věděli, co se chystá, možná by si podpisy s Paříží, repsektive Arsenalem rozmysleli...



Kdo dál? Na odchodu z Chelsea je Antonio Conte, v Neapoli skončil Maurizio Sarri, který má ovšem namířeno právě do Anglie. V úvahu připadá podle španělských médií také legendární záložník Guti, jenž aktuálně v Realu trénuje mládež.