Revoluce v zimní lize: finále se odehraje na Maltě, vzrostou odměny

„Chtěli jsme turnaj zatraktivnit, oživit. Věříme, že to nebude jednorázová záležitost a doufáme, že to bude další motivací pro to, aby se nám příští rok přihlašovaly další prvoligové kluby,“ vysvětluje Sochor přesun závěrečné fáze turnaje do Středomoří.

Takzvané Final Four neboli Tipsport Malta Cupu se zúčastní celkový vítěz základní části, obhájce trofeje – Zbrojovka Brno a dva pozvaní hosté: Slovan Bratislava s Mladou Boleslaví.

Základní skupiny Skupina A (Xaverov): Hradec Králové, Příbram, Vlašim, Ústí nad Labem Skupina B (Xaverov): Jablonec, Pardubice, Chrudim, Varnsdorf Skupina C (Brno - Líšeň): Brno, Táborsko, Znojmo, Nitra Skupina D (Orlová): Prostějov, Prešov, Poprad, Ostrava.

Na Maltě čtyři mužstva absolvují týdenní kemp, během nějž sehrají semifinálové zápasy i duely o medaile.

Pořadatelé navíc domluvili přípravné duely s nejlepšími týmy tamní nejvyšší soutěže. Hrát se bude na národním stadionu Ta’ Qali s kapacitou pro téměř 17 tisíc diváků.

„Hodně let jsme o něčem podobném přemýšleli, uvažovali jsme i o jiných destinacích, ale na Maltě jsme si řekli, že je to tu skvělé. Klubům jsme připravili kompletně hrazené tréninkové soustředění s veškerým servisem,“ uvedl Lubomír Ježek, vedoucí manažer sponzoringu Tipsportu.

Odlet do teplotně přívětivé destinace je plánovaný na 18. ledna, dva dny před tím končí základní část, která začíná v sobotu 5. ledna dopoledne. I tu potkaly změny – tradiční rozdělení na čtyři skupiny po čtyřech zůstává, avšak výsledky se budou počítat do jedné společné tabulky.

„Byl jsem tam poprvé v životě. A byl jsem obrovsky a mile překvapený: ze servisu, hracích i tréninkových ploch, do kterých teď hodně investovali.“ Jaromír Blažek, bývalý reprezentační gólman a patron turnaje

Z české ligy se turnaje zúčastní Jablonec, Baník Ostrava a Příbram. Doplní je deset celků z druhé nejvyšší soutěže a tři slovenští zástupci: Tatran Prešov, Nitra a Poprad.

Mezi mužstva pořadatelé rozdělí 800 tisíc korun, jde o nejvýraznější odměny v historii. Vítěz základní části obdrží 160 tisíc, prémii obdrží i tým z dvanáctého místa.

Pokud by se nejúspěšnější celek turnaje rozhodl pozvánku na Maltu z organizačních důvodů nepřijmout, přejde právo na dalšího v pořadí. S předstihem varovaly Jablonec, Hradec Králové a Ostrava, že na Final Four zřejmě neodcestují, jelikož mají domluvená soustředění.

„Na Maltu jsme v první fázi zvali Slovan Bratislava a Slavii. Slovan se rozhodl hned, Slavia se rozmýšlela příliš dlouho, tak jsme oslovili Bohemians, kteří bohužel kvůli termínu odmítli nejen Maltu, ale i základní část. Poprvé v historii turnaje budou chybět,“ líčil ředitel turnaje Aleš Kolář.

Celkem 17 zápasů bude v přímých přenosech na Tipsport TV, devět zápasů (včetně všech čtyř z Malty) odvysílá Nova Sport.