Sparta zlomila Aalborg v závěru, Slavia dala pět gólů čínskému mistrovi

Jak Sparta, tak Slavia dál na herních soustředěních v zahraničí zůstávají. Na Spartu ještě čekají duely s čínským Tchen-ťinem a ruským Spartakem Moskva. Slavia se po sobotním utkání proti Šachtaru Doněck vrátí do Prahy.



Zatím má v Dubaji zcela vyrovnanou bilanci. Nejprve prohrála 1:5 s Petrohradem, následně vybojovala remízu 2:2 s Bröndby Kodaň a ve středu zase 5:1 porazila Kuang-čou Evergrande.

Čínského mistra sice trénuje bývalý skvělý obránce a držitel Zlatého míče Fabio Cannavaro, nicméně defenziva soupeře Slavie byla téměř celých devadesát minut žalostná. Vždyť už v úvodní minutě daroval čínský tým gól Bořilovi, který netradičně nastoupil kraji zálohy.

Nedůrazné soupeřovy obrany využili slávisté do přestávky ještě dvakrát, když z úniku nejprve skóroval Zmrhal a po něm ještě jednou aktivní Bořil. Ve druhém poločase se trefili ještě Necid se Součkem. A nebýt penalty, kterou v závěru proměnil Brazilec Alan, vychytal by brankář Ondřej Kolář při své premiéře ve slávistickém dresu čisté konto.

To nemá ani Sparta, kterou po nevýrazném prvním poločase probudil inkasovaný gól od Filipa Lesniaka. Bývalý fotbalista Liberce ještě na konci minulé sezony nakoukl do Premier League v dresu Tottenhamu, nyní však patří Aalborgu.

Sedmý tým dánské ligy hrál na soustředění ve Španělsku se Spartou vyrovnaný zápas a v páté minutě druhého poločasu šel do vedení. To však udržel jen krátce.

Zahustel nejprve odcentroval do pokutového území na Šurala, který půlhodiny před koncem srovnal. A k asistenci následně pravý sparťanský obránce v závěru přidal i vítěznou trefu - do sítě hlavou usměrnil přihrávku od rumunské posily Stancia.

Ten za Spartu nastoupil poprvé v základní sestavě a odehrál rovnou celý zápas. To samé Zahustel, zbytek fotbalistů trenér Andrea Stramaccioni prostřídal během druhého poločasu.

Do utkání už nezasáhl brankář Martin Dúbravka, který je na odchodu do Newcastle. Už v sobotu, kdy se Sparta utká s čínským Tchien-ťinem, by však v bráně Letenských mohl stát Florin Nita. Klub o příchodu rumunského gólmana jedná.