Fotbalistky dostaly v Německu čtyři góly, MS se jim hodně vzdálilo

Navíc druhý Island vyhrál ve Slovinsku a má před Českem náskok tří bodů a zápas k dobru. Island ale ještě bude hrát s Německem, svěřenkyně trenéra Karla Rady čeká odveta na Islandu.

„Pořád je to ještě otevřené. Doufáme, že Island někde ztratí, a pak uvidíme,“ řekla kapitánka Lucie Voňková. „Na tým jsem pyšná, můžeme se z toho poučit a do budoucna nám to může jen pomoct. Daly jsme do toho všechno a s výkonem můžeme být spokojené, ovšem Německo je opravdu kvalitní soupeř,“ dodala.

Na podzim svedly Češky s favorizovaným Německem vyrovnané utkání a doma jen smolně prohrály. Němky navíc nebyly v ideální formě, ale povzbudila je výměna trenéra a pod zkušeným Horstem Hrubeschem nedovolily překvapení.

Už v páté minutě se prosadila útočnice Lea Schüllerová, která po půlhodině hry přidala další trefu. „Bylo důležité udržet co nejdéle nulu a znervóznit je. To se ale nepovedlo. To bylo rozhodující. Ten gól je nakopnul a už to byla jízda. Musíme se ve všem zlepšit. Ony byly techničtější, rychlejší. Máme se ještě co učit,“ řekla Kateřina Svitková.

Češky mohly po změně stran snížit, jenže pokus Svitkové skončil pouze na brankové konstrukci a z dorážky neuspěla ani Tereza Szewieczková.

Místo toho v 68. minutě vyšla domácím další akce a teprve dvacetiletá Schüllerová završila hattrick lobem přes brankářku Barboru Votíkovou. Dosud přitom měla v národním dresu na kontě jediný gól. Navíc v 79. minutě přidala útočnice Essenu z dorážky ještě čtvrtou branku.

„Musíme si na rovinu říct, že je německý fotbal někde jinde. Ale holky si dokazují, že se dá s nimi hrát vyrovnaně a časem jim sebrat nějaké body. Musíme se snažit náš fotbal posunout dál,“ řekl trenér Rada. „Odhodlání a nasazení bylo z naší strany dobré, chtěli jsme vstřelit branku. Za stavu 0:2 jsme měli dobrou šanci, škoda, že jsme ji nevyužili. Německo naopak naše nedůslednosti dokázalo trestat,“ dodal kouč.

Kvalifikační utkání o postup na MS fotbalistek 2019 5. skupina Německo - Česko 4:0 (2:0)

Branky: 5., 31., 68. a 79. Schüllerová.

Sestava ČR: Votíková - Chlastáková, Bertholdová, J. Sedláčková, Vyštejnová - Bartoňová (87. Ringelová), Krejčiříková, Svitková, Cahynová, Szewieczková (74. Nepokojová) - Voňková. Trenér: K. Rada.