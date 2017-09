České fotbalistky trápily Německo, rozhodl smolný vlastní gól

Češky naposledy bodovaly s Německem před dvaceti lety. Od té doby s velmocí ženského fotbalu třikrát prohrály 0:4, 0:5 a 0:5. Tentokrát však v Ústí nad Labem předvedly velmi dobrý výkon a Němky se těžko prosazovaly.

V 51. minutě ale soupeřkám pomohla chyba v komunikaci českého celku. Po dlouhém centru do vápna si brankářka Votíková křikla o míč, ale obránkyně Bartoňová ve snaze rychle zareagovat už nestačila uhnout a míč se od ní smolně odrazil do branky.

Češky se ještě snažily s výsledkem něco udělat a nakonec byly blízko vyrovnání. V 82. minutě útočnice Kožárová hlavičkovala do horního rohu branky, ale německá brankářka stihla míč vytáhnout nad břevno.

„Daly jsme do toho opravdu všechno. Jeden z mála zápasů, který se nám takhle povedl. O to více mrzí ta jedna chyba, na které jsem se podílela,“ řekla České televizi brankářka Barbora Votíková. „Já si křikla, ale na poslední chvíli jsem to zas odvolávala a Evča už tam měla nastavenou nohu,“ popisovala.

„Došlo tam k malému nedorozumění. Ale to se občas stává, jen je škoda, že se to stalo zrovna v dnešním utkání, kdy jsme mohli získat bod proti Německu,“ reagoval kouč Rada. „Na tomto srazu jsme odvedli hodně práce a zápas nám naznačil, že se můžeme přiblížit i těmto soupeřům. Němky měly sice navrch, ale obdrželi jsme jen nešťastnou branku a bodík bychom si zasloužili. I jsme po něm sahali,“ dodal.

„Jako tým jsme předvedly skvělý výkon a nemáme se za co stydět. Udělaly jsme velký pokrok,“ souhlasila Votíková.

Češky mají v tabulce kvalifikační skupiny 5 po dvou zápasech tři body za výhru 8:0 nad Faerskými ostrovy. Němky s šesti body vedou skupinu, ve které jsou ještě Island a Slovinsko. Na šampionát v roce 2019 postoupí vítěz skupiny, čtyři ze sedmi týmů na druhých místech si zahrají baráž.

Česko - Německo 0:1 (0:0) Kvalifikační utkání fotbalistek o postup na MS 2019 v Ústí n.L Branka: 51. vlastní Bartoňová.

Sestava ČR: Votíková - Vyštejnová, Bertholdová, J. Sedláčková, Bartoňová - Svitková, Krejčiříková - Divišová (65. Cahynová), Nepokojová (78. Szewieczková) - Kožárová (87. Chlastáková), Voňková. Trenér: K. Rada.