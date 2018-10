Ural místo Metalliky. Petrohradská kosmická loď, stadion k nezaplacení

Díra ve střeše? To byli kormoráni! Stadion byl otevřený pár týdnů, hrálo se pod zataženou střechou, jenže dovnitř zatékalo. A hodně. „Každý z toho tehdy měl srandu,“ líčí Ivan Židkov, ruský novinář. „Vicegubernátor Petrohradu to následně v jednom rozhovoru vysvětloval tím, že za to můžou kormoráni, ptáci s velkým zobákem. Prý jsou to pro město typické, přitom o tom nikdo nikdy neslyšel,“ rozesměje se Židkov a na displeji telefonu okazuje vtipné koláže, kterými se Rusové dlouho bavili: Instruktáž kormoránů před útokem na Zenit! stojí na jednom z nich. „Až později místní vicegubernátor svůj výrok o kormoránech korigoval, prý si dělal srandu. A střecha už je opravená.“