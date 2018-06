Pořadí reprezentací před MS vede Německo, Češi klesli na 46. místo

Novým trenérem fotbalistů Liberce by se měl stát Zsolt Hornyák. Bývalý slovenský obránce, který...

Laa an der Thaya (Od našeho zpravodaje) Ze všech českých fotbalistů působí v nejlepším klubu. Ale ani Patrik Schick z AS Řím z šedého...

Blíž do červenobílého dresu. Coufal mluví o žhavém přestupu

VIDEO Laa an der Thaya (Od našeho zpravodaje) Tak Sparta, nebo Slavia? "Nechci to komentovat, dokud to není podepsané," zdůraznil fotbalový...