Teď to bude masakr, uvědomuje si varnsdorfský trenér Frťala

„Snad už konečně hrát budeme, nevím, co už co by se muselo stát. Leda by snad byl zase opačný extrém, třeba 45 stupňů ve stínu,“ odlehčuje nelehkou situaci Varnsdorfu jeho trenér Zdeno Frťala.

Jaké to je, když vám třikrát za sebou odloží jarní start?

Samozřejmě to není nic příjemného, protože celý týden se připravujete na mistrovské utkání a pak jste v očekávání, jestli se bude hrát, nebo ne. Nikomu bych to nepřál. Už jsme to tady jednou zažili, že jsme měli první tři kola odložená, a nikdy by mě nenapadlo, že se ta situace bude opakovat. Ale je to počasí, to bohužel neovlivníme. Když se teď naposledy odkládal domácí zápas se Znojmem, tak před výkopem třicet čísel sněhu napadalo a dalších patnáct na trávník nafoukalo.

Co to udělalo s hráči?

Pozitivní to bylo jen pro kluky, kteří jsou po nějakém zranění, že měli nějaký čas navíc na doléčení. Ale jinak je to o hlavě. To, že nehrajete, je jedna věc. A druhá, že nemáte ani kde trénovat, to je další problém. Těžko jsme sháněli i soupeře na přípravné utkání, když už jsme se domluvili se Slavií, tak to stejně bylo pak zrušeno.

Vstoupila do toho ještě reprezentační pauza, takže váš jarní start se zase oddálil. Bylo těžké udržet v kabině dobré klima?

O to se musíte postarat vy jako trenér, aby tam nebylo nic negativního. Ale těžké to samozřejmě bylo. I trénovat bylo složitější v tom počasí, musíte hodně improvizovat.

Je to systémová chyba? Měla by jarní část fotbalových soutěží začínat později?

Těžko se k tomu vyjadřovat, všechno je pak závislé na kvalifikacích, reprezentačních pauzách. Najít pozdější termín není jednoduché. Je to určitě otázka do diskuse, ale my to asi nevyřešíme.

Dlouho jste stáli, zato v dubnu se prakticky nezastavíte. Každý týden dva zápasy.

Bude to masakr. V dubnu nás čeká osm utkání! Aspoň ti kritici z naší kabiny, co se dívají na Ligu mistrů, budou mít šanci si ověřit na vlastní kůži, jak je to náročné. (smích) Sám se na to těším, jak to zvládneme.

Jak se vám zamlouvá kádr po zimních změnách?

Moc změn u nás nebylo, přišel Martin Kouřil, který se trénink od tréninku vrací do své staré fazony. A hodně mě potěšilo, že zdravotní stav našich gólmanů se stabilizoval. Jediné, co nás trochu trápilo, byla zlomená ruka Kuby Barace, ale zrovna on vydělal na tom, že se ty zápasy odložily. Bude fit, to je jedno z mála pozitiv na té pauze.

V zimě skončil Martin Fenin, který se u vás pokoušel o restart kariéry. Proč to nevyšlo?

Určitě jsme si od toho my i sám Martin slibovali víc, bohužel to dopadlo takhle. Víc už se k tomu nechci vracet.

Co říkáte na to, jak se 2. liga rozjela, zatím bez vás?

Je to taková klasika. Říká se, že druhá liga je nevyzpytatelná soutěž a i poslední kolo ukázalo, že tam byly překvapující výsledky. Žádný zápas nemá jasného favorita, většina týmů má kádr na podobné úrovni. Snad jen kromě Opavy, která potvrzuje, že má nadstandardní tým, výborného trenéra a jde si jednoznačně za svým cílem. O postup si to podle mě rozdají tak maximálně dva tři týmy, větší boj bude spíš o záchranu. My se potřebujeme rychle chytit, hrajeme teď dvakrát venku, tak snad to ustojíme a odpíchneme se od toho.