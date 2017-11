Fenin každopádně pokračuje, ale čeká ho trochu složitější období

Z posledních pěti podzimních zápasů jste čtyři vyhráli. Takže konec dobrý, všechno dobré?

Tak konec to ještě není, jsme teprve v půlce soutěže. Ale ten závěr podzimu jsme zvládli podle našich představ, takže částečná spokojenost tu určitě panuje.

Jak hodnotíte podzimní derniéru, v níž jste s Viktorií Žižkov vybojovali výhru 3:2?

Myslím, že kdybychom už v první půli rozhodli o výsledku, asi by se nikdo nedivil, bohužel jsme si to dost zkomplikovali, nechali jsme soupeře dvakrát vyrovnat. Ale naštěstí jsme v závěru skórovali, to vítězství je určitě důležité.

Dlouho vás trápila rekordní série bez výhry. Co je za vaším vzestupem?

I když jsme nebodovali, zůstali jsme věrní tomu, co nás zdobilo. Dál jsme hráli kombinačně, aktivně, také základní sestava si sedla. Věřili jsme ve své schopnosti, ve své síly. Trpělivost růže přináší, za ni jsme byli odměněni.

Kde se to zlomilo?

Asi to byl zápas v Opavě, dokázali jsme favorita těžce potrápit, tam byl ten zlom. Nalilo nám to sebevědomí do zbytku podzimu.

Takže budete mít klidné spaní?

Asi tak dva dny. (smích) Zatím to vypadá, že proti minulým přestávkám by se v týmu neměly dělat nějaké velké změny, doufáme, že to bude o jednom či dvou jménech. Také to je důkaz, že tým chceme usadit na jarní část sezony.

Hostující hráči tedy zůstanou?

Je samozřejmě možnost, že si je jejich mateřské týmy můžou stáhnout, ale něco jiného je, když ukáže svoje kvality Standa Klobása, který už je prověřený i ligou, nebo 19letý kluk, který se s dospělým fotbalem teprve seznamuje. Na to je půl roku málo, takže věřím, že tihle hráči u nás ještě zůstanou.

A co bývalý reprezentační útočník Martin Fenin, jehož na podzim odstavila zranění?

Bohužel jsme se zase vrátili o tři čtyři měsíce zpátky, takže ho čeká trochu složitější období, v zimní přípravě budou terény asi trochu jiné, než na jaké byl zvyklý. Všechno se bude odvíjet od jeho zdravotního stavu.

A bude v týmu pokračovat?

Každopádně. Jediný důvod, proč nehraje, je jeho zdraví. Byli jsme nějak nastavení, určité věci se vyvíjely dokonce rychleji, než jsme si představovali, bohužel všechno to zastavila ta jeho zlomenina ruky. Pak se přidaly i další problémy. Teď by měl mít závěrečné vyšetření, kde by se mu měla odstranit bolest kyčlí a zad, což vyplývalo i z toho, že přetěžoval jiné části těla, aby šetřil tu ruku. Takže doufám, že ta bolest odezní, a pokusíme se ho zase nastartovat. Už tento týden začne trénovat na 100 procent. Má deficit, takže u něj nějaká dovolená nepřipadá v úvahu.

Zdenko Frťala

Na čem budete v zimě pracovat?

Obdrželi jsme docela hodně gólů, takže tohle zlepšit bude náš prioritní úkol. A jinak chceme pokračovat v tom, co jsme v těch závěrečných zápasech podzimu předváděli. To znamená kvalitní fotbal zakončený góly. Také chceme zapracovat další hráče, kteří nedostali tolik příležitostí. Ať už kvůli zranění či výkonnosti. Práce je habaděj. Připravovat se budeme v domácích podmínkách, zúčastníme se tradičně zimní Tipsport ligy a budeme mít soustředění v Heřmanicích. Tento týden ještě sehrajeme nějaké hokejové zápasy a budeme mít individuální pohovory s hráči, kde si zanalyzujeme podzimní část 2. ligy.

A jaký bude váš cíl pro jaro?

Vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela, tak pokud skončíme lépe než desátí, bude to úspěch.