Nový hradecký kouč Frťala: Máme teď pět týdnů na to najít společnou řeč

„Blízko jsem k tomu měl opravdu už dvakrát, teď ale nemá cenu rozebírat, proč to nevyšlo. Nyní byl znovu zájem a jsem tady,“ říká sedmačtyřicetiletý trenér, jenž se Hradec pokusí vrátit na české fotbalové výsluní.

Hlavní cíl po sezoně, která následovala po sestupu z 1. ligy, ale postupová nebyla?

Aby byla hlavně spokojená hradecká veřejnost, sponzoři a lidé, kteří se v Hradci o fotbal starají. Toto je naše priorita, protože pokud budou všichni spokojení, tak budeme spokojení i my trenéři.

Jak vůbec vnímáte Hradec jako fotbalovou adresu?

Být v Hradci by měla být pro hráče i trenéry čest. Znám to sám, když někam přijede Hradec, má to zvuk. Všichni by si to měli uvědomit.

Hradec v posledních sezonách pendloval mezi první a druhou ligou, nyní zůstal ve druhé a vy můžete budovat kádr, předvádět pěkný fotbal, aniž byste nad sebou měl postupový bič. Je pro vás příjemnější nebýt pod tlakem?

My jsme ale pod tlakem neustále, o tomhle naše profese je a každý se s tím musí umět vyrovnat. Když jsem se ale pro Hradec rozhodoval, tak koncepční práce pro mě důležitá byla. Je tady určitý čas, abychom měli prostor budovat tým, který bude konkurenceschopný. Chceme předvádět výkony, které by už letos naznačovaly, kde bychom chtěli hrát. Máme pět týdnů na to, abychom našli systém, který bude společnou řečí nás trenérů i hráčů.

Budete na to mít dostatečně kvalitní tým?

Tým je mladý, pespektivní, ale je v pohybu a změny v něm ještě asi budou. Je tedy předčasné tohle teď hodnotit. Odešli z něj hráči, kteří tady nebyli spokojení, neměli dostatečnou motivaci, jsou tady další.

Zatím i útočníci Pázler a Vlkanova, u kterých ale klub registruje nabídky. Jak je pro vás důležité, aby v Hradci zůstali?

Pro útočnou fázi hry to jsou nadstandardní druholigoví hráči, kteří mají prvoligové parametry. Pokud přijde nabídka, která bude odpovídat představám klubu, tak je nebudu přemlouvat, aby tady zůstali. Otázka je, aby oni sami byli v případném prvoligovém klubu spokojeni. Pokud odejdou, odešla by i útočná síla našeho týmu, ale já věřím, že budeme schopní vychovat nové Pázlery a Vlkanovy, protože základna tady určitě je. Existují určité varianty pro případ, kdyby oba odešli.

Jak vidíte ostatní hráče?

Jsou tady hráči, kteří mají nadstandardní kvality, jsou tady hráči, kteří neukázali svůj potenciál. Čeká nás práce, která bude o trpělivosti.

Jak se vám jako trenérovi soupeře v poslední době v Hradci hrálo?

Měli jsme výhodu v tom, že Hradec měl problémy s fanoušky, to se soupeři hraje o něco lépe. I proto jsem rád, že se problém s fanoušky vyřešil. Navíc předpoklad, že se konečně postaví stadion, by pro nás všechny měl být vzpruhou.

Co říkáte na to, jak bude vypadat obsazení druhé ligy?

Sestoupily dva týmy s prvoligovou tradicí, které se budou chtít vrátit. Nebudou to ale podle mě mít zase tak jednoduché, už několikrát se týmy z první ligy přesvědčily, že po sestupu to není v této soutěži právě jednoduché. Navíc vedle toho může někdo vyletět, nahoře bude opět pět šest týmů.