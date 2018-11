Znojmo bylo k poražení, mrzelo hradeckého kouče Frťalu

„Bohužel jsme nebyli v pokutovém území soupeře agresivnější, což jsem u týmu ocenil v předcházejícím zápase s Pardubicemi. Teď to byl náš problém,“ vypravoval Frťala po posledním duelu podzimu, v němž Hradec po velké převaze a řadě šancí remizoval 0:0 a potvrdil tím svoji třetí příčku v tabulce, na které přezimuje a půjde do jarní části soutěže.

Výkon ale velmi dobrý, chyběly jedině branky. Převažuje radost z výkonu, nebo zklamání z toho, že nezajistil výhru?

Převažuje zklamání, protože nemáme tři body. Začalo to neproměněnou penaltou hned na začátku zápasu a pokračovalo v jeho průběhu, v němž jsme měli dalších pět gólových šancí. Bohužel ale gól jsme nedali. Každopádně jsem ale po zápase v kabině klukům za podzim poděkoval.

Za co hlavně?

Že jsme byli skoro ve všech zápasech hlavně dozadu spolehliví a že jsme předváděli hru, s kterou jsme mohli být spokojení. Že jsme v některých zápasech, což platí i o tom ve Znojmě, neproměnili šance, které jsme si vypracovali, to sice mrzí, ale takový je fotbal.

Ve Znojmě to bylo evidentní, byl to z vašeho pohledu takříkajíc zápas blbec, v němž do branky nespadne ani při největší snaze nic?

Možná jsme trochu štěstěnu urazili neproměněnou penaltou hned na začátku zápasu, ale měli jsme pak ještě celý na to, abychom gól dali. Bohužel se to nepovedlo, i když kluci měli až do poslední minuty maximální snahu gól dát.

Penaltu jste neproměnili už ve druhém zápase po sobě, proti Pardubicím Vlkanova, nyní Ďurděvič. Zasahujete do toho, kdo ji půjde kopat?

Nezasahuji, to je na rozhodnutí hráčů na hřišti.

Gól jste sice i přes řadu šancí nedali, ale na druhé straně jste ani žádný nedostali. S tím panuje spokojenost?

Určitě a je to výsledek práce všech deseti hráčů a k tomu Radima Ottmara v brance. Jsem opravdu rád, že jsme neinkasovali, ale jak už jsem řekl na začátku, chvíli asi potrvá, než opadne zklamání z toho, že jsme dneska nevyhráli. Znojmo byl soupeř k poražení.