Na boj o záchranu jsem zvyklý, neděsí se zlínský gólman Zlámal výzvy

„Každý gól v poslední minutě a zvláště v tak důležitém utkání není příjemný,“ připomíná Zlámal, že se na Vysočině střetli tabulkoví sousedé bojující o záchranu.

Ještě pořád vás s odstupem dvou dnů štve hodně?

Snažím se to pustit z hlavy hned po zápase, ale mám v sobě hodně emocí a adrenalinu, takže usínám pozdě. Když se ale zpětně podívám, Jihlava měla také šance. Máme bod, ty dva ztracené musíme uhrát jinde.

Už jste se dívali, kde se stala chyba?

Ještě ne. Dostali jsme volný víkend, rozebereme si to v pondělí. Byl to poslední centr do vápna. Víme, jaké má Ikaunieks, a díky naší nedůslednosti je potvrdil. V Jihlavě jsme se zlepšili, hráli jsme kombinační fotbal. Naše výkony jsou ale nevyrovnané. Předtím proti Ostravě jsme byli špatní.

Jak těžké se bude z takové rány zvednout?

Bolí to, je to škoda, ale žádná tragédie. Nezlomí nás to, máme to ve svých rukou. Ale je jasné, že to bude boj až do konce.

Vzhledem k sobotním vítězstvím tří konkurentů se ale jeví remíza v Jihlavě jako velká ztráta. Souhlasíte?

Je to tak. Ale očekávali jsme, že to tak dopadne. Nemůžou pořád prohrávat. V ohrožení je nás hodně. Doufám, že příští zápasy zvládneme, ať máme klid.

Jak psychicky snášíte, že jste pořád blízko sestupových míst?

Jsem zvyklý. O záchranu jsem hrál předtím v Bohemce i v minulých angažmá. Beru to s nadhledem.

Teď asi o to více mrzí, že jste pustili Baník domácí porážkou zpátky do hry, že?

Mrzí to hodně. Kdybychom potvrdili výhru ze Slavie, tak by to bylo super. Ale Ostrava se hodně zvedla, mají výborný mančaft.

Myslíte za dané situace na blížící se semifinále poháru, v němž Zlín obhajuje titul?

Vyhrát pohár je krásné, zažil jsem to v Olomouci. Ale zatím je mimo, zásadní je záchrana ligy.