Hej Bobby, zhoupni se na břevnu. Brankář Zlámal je ve Skotsku hitem

Zdeněk Zlámal Narozen: 5.11. 1985 Kariéra v Česku: Prošel Spartou, Libercem, Slavií, Olomoucí, Bohemians a naposled byl ve Zlíně. Kluby v zahraničí: Udine, Cádiz, Bari, Alanyaspor, Heart of Midlothian Reprezentace: 1 zápas (Česko - Malta 1:0, jaro 2009); učastník mistrovství Evropy do 21 let v roce 2007. Kuriozity: Když působil v Bohemians, jako brankář skóroval v nastavení zápasu na Dukle. Letos v dubnu při zákroku v Mladé Boleslavi narazil do tyče, která se zlomila.