Stramaccioni? Můj fanoušek, ale jak na něj přišla Sparta? diví se Zeman

dnes 11:55

Řím (Od našeho zpravodaje) - Je to přesně dvacet let, kdy český trenér Zdeněk Zeman prohlásil, že fotbal musí opustit lékárny, aby mu lidé znovu uvěřili. Promluvil o dopingu, o kreatinu, o steroidech. A ukázal na mocný Juventus Turín. „To byl hřebíček. Dodnes je ze mě persona non grata,“ poví na římském náměstíčku Monteleone di Spoleto, usrkne kávu a potáhne z cigarety.