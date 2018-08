Ščasný: Prožíváme radost, ale musíme to potvrzovat v každém zápase

Ukázalo utkání v Teplicích potenciál Sparty?

Každý zápas, když skončí, je historií. Proti nám hraje každý soupeř jinak než proti ostatním celkům, stejně to má Plzeň a Slavia. Jestli to ukazuje potenciál nebo ne, musíme potvrdit příští týden a pak znova a znova. Nebudou všechny zápasy takové. Jsem rád, že jsme navázali na předcházející výkony. Mužstvo začíná hrát, co bychom chtěli a měli. Jestli budou takhle příznivé výsledky pořád, to nejsem schopen říct.

Ale zlomili jste špatnou produktivitu.

Žádný důkaz to zatím není. Dali jsme z první standardní situace gól, nádherná druhá branka nás uklidnila. Možná bych oba góly vyměnil za postup přes Subotici v předkole Evropské ligy, kde jsme šance zahazovali. Doufám, že tenhle zápas klukům pomůže, abychom je proměňovali.

Ukázalo mužstvo charakter po vyřazení z pohárové Evropy?

Charakter jsme ukázali už v odvetě se Suboticí, i když jsme neproměňovali šance. Zklamání bylo samozřejmě obrovské u hráčů, diváků, vedení, u všech. Je to pryč. Teď prožíváme radost, ale uvědomuji si, že to musíme potvrzovat v každém dalším zápase.

Předtím jste z bezmála stovky standardek neskórovali, teď jste se konečně prosadili. V čem byla změna?

Pravda je, že jsme na nich pracovali předtím, góly nepadaly, teď jsme pracovali stejně anebo trochu intenzivněji, a padlo to. Uvidíme v dalších zápasech.

Opět jste vsadil na stejnou základní jedenáctku. Je to ta správná?

Nevím, jestli jsem našel správnou. Momentálně funguje, není důvod do ní sahat. A ani nechci. Kluci pracují jako tým, i když tam jsou nějaké chyby a ztráty. Snažíme se to odstraňovat. Když jsme sestavu střídáním změnili, obraz hry byl jiný. Ale jsem rád, že jsme udrželi nulu. Vadilo by mi, kdybychom si nechali ve druhém poločase dát branku.

Stanciu dva góly připravil a jeden dal. Jak ho oznámkujete?

I ostatní hráči podali nadstandardní výkon. Šural, až na laxní začátek Kanga, Chipciu hrál skvěle, Radakovič takový zápas potřeboval. Nebylo by fér někoho nezmínit. Tetteh dobře pracoval. Frýdek je jeden z klíčových hráčů posledních zápasů na postu defenzivního záložníka. Stanciu patřil k nejlepším, ale ani se on nevyvaroval zbytečných ztrát.

Jak se odráží přítomnost Frýdka v sestavě?

Strašně moc. Tím, že hrajeme na dva útočníky, udělá Martin neuvěřitelnou práci. Tu agresivitu by těžko někdo ze současného kádru nahradil. Když odstraní ztráty z přemíry tvořivosti, i když dneska je nedělal, bude neuvěřitelně platný. V Teplicích to korunoval nádherným gólem, jsem s ním maximálně spokojený.