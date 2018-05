Vyhrát tak derby nad Slavií... Ředitel Ščasný hodnotí sparťanské jaro

Ščasný, někdejší sparťanský obránce a později trenér, na pozici sportovního ředitele usedl v lednu.

Už za jeho „vlády“ přišli rumunští reprezentanti Nita se Stanciem a gabonský záložník Kanga - všichni tři důležití hráči základní sestavy.

Zároveň v březnu byl u toho, když končil trenér Andrea Stramaccioni a na doporučení Ščasného přišel Pavel Hapal.

„Teď jsme před velkým úkolem trefit se do tří čtyř přestupů,“ zdůraznil Ščasný v rozhovoru pro klubový web.

O čem Ščasný ještě mluvil?

O přínosu nového kouč Hapala.

„Je zapotřebí říct, že Pavel to měl složité v tom, že si nemohl mužstvo doplnit podle představ a absolvovat s ním přípravu. Poznával hráče za pochodu. Když se mám vrátit k jeho práci, viděl bych tam pozitiva. Mužstvo nebylo do té doby konsolidované a nebyla ustálená sestava. Dal dohromady atmosféru v kabině. Hráči poznali, že je nejen přísný, ale i lidský a přátelský, že s nimi komunikuje.“

O povedených trenérových tazích.

„Našel místo Plavšičovi na levé straně, to se trefil. Předtím Plavšič nastupoval zřídka a ještě vpravo. Pak patřil k našim nejlepším hráčům. Úvaha Stanciu na pravém straně, potažmo hra se dvěma úročníky, to byly taky velmi dobré nápady, doma to fungovalo.“

O hře týmu v domácích zápasech.

„Změnili jsme naši hru doma, věděli jsme, co chceme hrát, i když to pořád nebylo devadesát minut podle představ, ale jen v určitých pasážích. Troufám si říct, že se ty dobré pasáže prodlužovaly. Pokrok jsem viděl při zakládání útoku, při výstavbě hry, ale některé zápasy jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce, hlavně derby se Slavií, to bylo obrovské zklamání pro všechny. To byl strašně důležitý moment jara. Kdyby se nám povedlo vyhrát... Ale na kdyby se nehraje, udělali jsme chyby a zápas jsme ztratili.“

O hře na hřištích soupeřů.

„Byl velký rozdíl mezi zápasy doma a venku, ani doma jsme nebyli dominantní, jak bychom si představovali, ale výkony venku považuju za obrovské minus a zklamání. Není normální, správné ani dobré, aby Sparta hrála vyrovnaná utkání se všemi soupeři a to říkám při veškerém respektu k nim. A ani výsledkově to venku dobré nebylo.“

O konečné páté příčce.

„Samozřejmě obrovské zklamání a velký problém. Nejdeme přímo do Evropské ligy, musíme hrát kvalifikaci - dvě předkola a play off. Nicméně teprve po případném neúspěchu můžeme říct, že sezona byla úplný propadák. Ještě ji lze částečně napravit.“

O třech náročných předkolech.

„Hlavně doufám, že budeme hrát tři předkola. Je jen naše chyba, že jsme nedosáhli na třetí místo a nešli přímo do skupiny. Měli bychom podstatně víc času se líp připravit a soustředit se na start ligy. Ale pokud chceme být silní, tak bychom si měli poradit. Jestli hrajeme druhé nebo třetí předkolo, je to vlastně jedno.“

O aktivitě na přestupovém trhu.

„Nechceme dělat tolik změn jako loni v létě. Každopádně je tady několik pohledů. Když skončíte pátí, není optimistický výhled, aby majitel uvolnil další peníze, abychom ho přesvědčili o dalších investicích. Ale další věc je, že některé změny jsou nutné. Považujeme za důležité se rozloučit s hráči, kteří na Spartu z mnoha důvodů nemají. A můžu jmenovat důvody výkonnostní, mentální, motivační. Když o ty hráče bude zájem, budeme se je snažit prodat. A pak následuje to B, přivést hráče, jako se nám to povedlo v zimě. Potřebujeme hráče mentálně odolné, aby zlepšili kvalitu a zapadli do způsobu hry, který chceme hrát. Jednání nejsou jednoduchá, ale chceme, aby trenér měl první den přípravy ty zásadní hráče k dispozici.“

O hráčích na hostování, kterých je nad třicet.

„Pozorně a zodpovědně jsme zvažovali, kteří hráči by mohli nastoupit do přípravy s potenciálem ve Spartě zůstat. Pak máme hráče, kteří by se v budoucnu mohli vrátit, ti by na hostování mohli zůstat a my je dál budeme sledovat. A pak je tu další kategorie, to jsou ti, které bychom mohli nabídnout na přestupovém trhu. Z Liberce stahujeme Pulkraba, měl by se zapojit jako právoplatný člen a hráč Sparty. Přípravu by měl začít i Čivič, Vukadinovič a Dao. Na Holzera se objevila nabídka, takže přemýšlíme, jak to řešit.“

O odchodech.

„Dvěma hráčům jsem oznámil, že nejsou v plánech na příští sezonu. Je to Mavuba a Michal Kadlec, do přípravy se už nezapojí. A pak jsou tu další, s kterými ne úplně počítáme, ale jsou hráči Sparty. Ve spojení s jejich agenty hledáme nejlepší možné řešení.“

O cestě se zahraničními, či domácími hráči.

„Nedá se říct, že bychom od cesty, která tady byla, ustoupili. Ale jde o to, aby poměr domácích a zahraničních hráčů byl vyvážený. Pořád rozhoduje kvalita, dostupnost hráčů a jejich charakter - ten bychom neměli podceňovat.“

O náhradním brankáři Bičíkovi, kterému bylo sedmatřicet.

„Zůstává. Ve smlouvě měl klauzuli, ale stejně jsme stáli o to, aby pokračoval dál.“

O stejně starém Lafatovi, který ukončil kariéru.

„Je třeba poděkovat a hluboce se sklonit před tím, co pro Spartu udělal. A popřát mu hodně úspěchů do osobního života.“