Může týmu hodně pomoci. Berte Kangu, jaký je, žádá Ščasný fanoušky

Jako sportovní ředitel Sparty a dočasný kouč povede ve čtvrtek do bitvy mužstvo, které má v 2. předkole Evropské ligy na obrat z 0:2 proti Spartaku Subotica k dispozici celou odvetu, čili devadesát minut.

„Tenkrát jsme na to měli podstatně méně času,“ podotkl kouč.

Ne rasismu

Část fanoušků Sparty po prvním utkání na hřišti Spartaku Subotica i a v nedělní lize v Jablonci si neodpustila rasistické výlevy proti vlastnímu záložníkovi Kangovi. Pokud by se scény opakovaly při čtvrteční pohárové odvetě proti srbskému týmu, klubu by vážně hrozilo zavření hlediště pro příští zápas v Evropě.

Sparta - Spartak Subotica čtvrtek 2. srpna 19.00 První zápas: 0:2.

Rozhodčí: Sebastian Coltescu - Valentin Avram, Cristian Orbulet (všichni Rumunsko)

Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Vukadinovič, Kanga, Frýdek, Stanciu, Plavšič - Tetteh.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič - Jočič - Djuričin, Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič.



„Za poslední týden lidé z klubu udělali hodně práce a situaci aktivně řeší, aby nedošlo k tomu, co by nás mohlo poškodit jako klub, atmosféru při zápase a fanoušky. Sparta se proti rasismus a diskriminaci s drtivou většinou svých příznivců důrazně vymezuje,“ prohlásil mluvčí Ondřej Kasík.

Na odvetu se čeká návštěva kolem 12 tisíc diváků.



Čím ještě mužstvo vyburcujete?

To si s dovolením nechám pro sebe, jak hráče připravuju. Ale jedna z důležitých věcí, kterou jim připomenu, je, že při správném způsobu hry jsme schopní zápas odehrát dobře. V Srbsku jsme odehráli po fyzické stránce náročné utkání.Jak jsme ztráceli míče, museli jsme pořád sprintovat zpátky. Vrátili jsme se v pátek ráno a v neděli předčili Jablonec.

Jaké poučení z prvního duelu plyne?

Hlavní je, že musíme hrát jako tým. Musíme hrát úplně jinak než tam. Možná došlo k určitému podcenění, mysleli jsme si, že Subotica bude jednodušší soupeř než loni Crvena zvezda. Ale nebyla a my si zadělali na malér.

Ne rasismu Část fanoušků Sparty po prvním utkání na hřišti Spartaku Subotica i a v nedělní lize v Jablonci si neodpustila rasistické výlevy proti vlastnímu záložníkovi Kangovi. Pokud by se scény opakovaly při čtvrteční pohárové odvetě proti srbskému týmu, klubu by vážně hrozilo zavření hlediště pro příští zápas v Evropě. „Za poslední týden lidé z klubu udělali hodně práce a situaci aktivně řeší, aby nedošlo k tomu, co by nás mohlo poškodit jako klub, atmosféru při zápase a fanoušky. Sparta se proti rasismus a diskriminaci s drtivou většinou svých příznivců důrazně vymezuje,“ prohlásil mluvčí Ondřej Kasík. Na odvetu se čeká návštěva kolem 12 tisíc diváků.



Jaký zvolit způsob hry, když víte, že nesmíte inkasovat? Pak byste museli vstřelit čtyři branky.

To souvisí s předchozí otázkou, proto mluvíme o tom, že musíme hrát týmově, abychom tak často nepřicházeli o míč. Oni měli velmi nebezpečné brejky, do kterých jsme je pouštěli našimi hloupými ztrátami. To bylo trestuhodné. Nevyvarovali jsme se jim ani v neděli v Jablonci.

V klubu máte dvě role. Před odvetou uvažujete víc jako sportovní ředitel ohledně budoucnosti, nebo spíš to berete jen z pohledu trenéra?

Od chvíle, co jsem trenérem, tak jsem si zakázal jakékoli jiné úvahy. Koncetruju se na nejbližší zápas. Ty další souvislosti co by kdyby si nepřipouštím. Zápasy jdou rychle po sobě, není na to čas.

Jaký by byl ideální scénář? Rychlý gól?

Ideální by bylo vést do půle tři nula... Ale samozřejmě vnímám, že kvůli fanouškům i kvůli sebevědomí hráčů by bylo dobré, abychom gól dali co nejdřív. Víme, že nesmíme inkasovat. Víme, že když dáme gól třeba až v 75. minutě, tak pak v závěru můžeme přidat další a jít do prodloužení. Neodhaduju scénáře, ale spíš tím chci říct, že když nedáme gól do dvacáté minuty, tak abychom nepropadli panice.

V neděli v Jablonci se zranil Ben Chaim. Plánujete i další změny v sestavě?

Nepředpokládám, že bych ji výrazně překopal.

Může se změnit rozestavení na tři stopery, abyste do hry dostal druhého útočníka Šurala?

Varianty jsou různé. Ano, něco zvažuju, něco v hlavě mám.

Jak pracujete s Kangou, aby na něj nedolehla averze části fanoušků?

Pro mě není žádný problém s ním pracovat, to ani pro spoluhráče. Kabina si uvědomuje, že je zvláštní, jiný, což u nás není běžné na rozdíl od zahraničních klubů. Všichni si uvědomujeme, jak je pro mužstvo důležitý. Chtěl bych požádat fanoušky, aby ho tak brali, aby vnímali, že dokáže zápasy rozhodnout a mužstvu hodně pomoci.