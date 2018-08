Sparta kouče nehledala, zúží kádr. Jen na ligu je to přepych, říká Ščasný

Ščasný vedl mužstvo už ve třetím zápase, všechny vyhrál, byť pohárové vítězství 2:1 nad Suboticou k postupu do další fáze kvalifikace nestačilo.

Předtím Sparta brala body v Jablonci, do ligy vstoupila ještě pod bývalým koučem Pavlem Hapalem výhrou nad Opavou. „Pokud se chceme udržet ve špičce tabulky, nemůžeme klopýtat. Musíme hrát sebevědomě, agresivně,“ zdůraznil Ščasný.

Trenérem jste dočasně, jak se situace vyvíjí? Zůstanete do konce podzimní části?

Zatím nemáme žádné řešení. Zápasy šly rychle za sebou, neřešili jsme trenéra, ale to, jak hrát v Jablonci, jak hrát proti Subotici a jak proti Slovácku. Teď bude víc času, vedení si sedne a bude se to řešit.

Zúžíte po vyřazení z evropských pohárů kádr?

Dá se to očekávat, máme ho hodně široký. Někteří hráči by měli odejít na přestup nebo na hostování. Je přepych mít na českou ligu a český pohár takový kádr.

Hráli jste počtvrté během jedenácti dnů, sestava se nemění. Proč? Neuvažoval jste, že by si někteří odpočinuli?

Ne, bylo to jednoduché rozhodování. Když jsme vypadli, tak jsem do toho nechtěl sahat, abychom sestavu stabilizovali a pracovali na odstranění chyb. Kdybychom přes Subotici postoupili, tak proti Slovácku ke změnám došlo.

Bylo těžké po čtvrtečním zklamání mužstvo připravit, motivovat?

Na mužstvo to padlo a jednoduché to nebylo. Ale když to vezmete s čistou hlavou a rozumem, tak život jde dál a ten fotbalový taky. Spíš chci poděkovat lidem, jak nám fandili, tleskali vestoje. Právě kvůli nim jsme to brali. A pak nejsme v situaci, abychom cokoli mohli podcenit. Myslím si, že jsme byli výborně připravení. Bohužel jsme nedali druhý gól, i tím nám v závěru docházely síly a objevila se nervozita.

Stačil vám jen průměrný výkon. Souhlasíte?

Nevnímám to tak, v první půli po takovém rozpačitém začátku jsme hráli velmi dobře. Ale chyběl druhý gól, který by nás uklidnil. Věděli jsme, co chce hrát Slovácko, a byli dobře připravení. Ve druhé půli jsme už nebyli tak agresivní při napadání a nechali je rozehrávat. Kromě centru, který Kaya podskočil, oni žádnou šanci neměli.

Už proti Subotici jste zahodili spoustu šancí. Je zakončení vaším největším problémem?

S tím se souhlasit dá. Druhý gól by nás uklidnil a dodal víc sil do závěru. Se Suboticí jsme věděli, že musíme dát tři branky, a to hráče možná svazovalo. Ale proti Slovácku jsme měli být v zakončení uvolnění, měli jsme volit lepší řešení. Ano, je to problém. Na to, kolik si vypravujeme šancí, jsme málo efektivní.

Čtvrt hodiny před koncem utkání proti Slovácku sudí přezkoumával na videu Frýdkovo hraní rukou v pokutovém území. Měl jste obavu, že nařídí penaltu?

Od chvíle, co jsem ve Spartě, všechna rozhodnutí od videa šla proti nám. Oddechl jsem si, že to tentokrát bylo opačně.