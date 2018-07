Ščasný: Bylo to nervy. Fanoušci odpustí, když ze sebe vydáme všechno

„Velké nervy,“ vydechl na tiskové konferenci. „Mnohem větší, než když jsem zápas sledoval z tribuny. Byl jsem mnohem víc vtažený do hry, bylo to emotivnější.“

Jak dlouho vám trvalo, než jste si na staronovou roli zvykl?

Asi dvě minuty. Ne, dělám si legraci, šlo to okamžitě. Vím, v jaké situaci jsme a tohle vítězství nám určitě pomůže, po Subotici nebylo jednoduché mužstvo připravit.

Jak jste se toho chopil? Co se za dva dny s týmem dalo stihnout?

Snažil jsem se co nejvíc mluvit, po skupinkách hráčům vysvětlovat. Největší problém jsem viděl v postavení na hřišti, v Subotici jsme to hrubě podcenili. Nasazení, disciplína, to je sice hezké, ale kdybychom v Jablonci nevyhráli...

Měl jste vzhledem k okolnostem ze zápasu obavy?

Obavy asi ne, ale věděl jsem, že fanoušci to úplně nepřijali. Vlastně jsou frustrovaní celý poslední rok. Mají právo být nespokojení a my víme, že bez nich hrát nemůžeme. Chtěl jsem, abychom odvedli co nejlepší výkon, protože hráčům odpustí, jen když ze sebe vydají všechno.

Proč jste udělal jednu změnu v sestavě? Vypadl záložník Kulhánek, který doteď hrál stabilně.

Chtěl jsem dostat do hry Costu a nechtěl jsem přitom měnit stoperskou dvojici. Costa přinese nasazení, srdce, bojovnost. A za druhé, u Frýdka jsem si dlouhodobě myslel, že ve středu zálohy odvede lepší, agresivnější práci. Pokud si hraje na tvůrce hry, občas ztratí míč, ale bojoval a podal dobrý výkon.

Co jste říkal tomu, jak záložník Kanga slavil gól? Běžel k fanouškům s prstem na rtech, jako by je chtěl umlčet.

Běžel tam možná i kvůli mě, řekl jsem mu, ať jde poděkovat a omluvit se... Jeho chování v Subotici každopádně nebylo v pořádku a budeme s tím pracovat.

Věříte, že zápas s Jabloncem začátek sezony zlomí k lepšímu?

Rád bych, ale pro nás hlavní zlom může přijít ve čtvrtek proti Subotici. To bude strašně důležité utkání pro psychiku hráčů. Když se dobře pracuje, hrát se dá s každým.

Tušíte, jak dlouho budete s týmem pracovat vy?

V pátek trenér skončil a nebylo jiné řešení, než abych to převzal dočasně já. Zahraniční trenér by neměl absolutně tušení, proti komu jeho tým v Jablonci nastoupí. Neznal by hráče, vztahy, bylo by to složitější. Po neděli se tím začneme zabývat, teď nejsem schopný odpovědět. Jestli zůstanu týden, měsíc, do reprezentační pauzy? Nevím.