Chyběla nám trpělivost. A závěr? Něco neuvěřitelného, zlobil se Ščasný

A Ščasný tak musel přemýšlet, co bude hráčům vytýkat víc: jestli spoustu zahozených šancí, nebo kiksy v obranné fázi, které předcházely oběma trefám soupeře.

„Chyba je jedno i druhé. Spoustu šancí jsme neřešili v klidu,“ kroutil hlavou sparťanský kouč. „Ale víc vyčítat budu dva góly, které jsme dostali. Vedeme 2:1, nemůžeme dopustit pět minut před koncem situaci jeden na jednoho. To je něco neuvěřitelného, co se nám stalo.“

Budete hráčům vyčítat i to, že hodně stříleli na úkor lepší přihrávky?

V první řadě chci říct, že se to nejdřív dozvědí oni - ráno v kabině. Ale ano, chyběla nám trpělivost, to můžu potvrdit.

Co první ligová ztráta s týmem udělá?

Ztratili jsme dva body, to je samozřejmě mrzutost. Možná jsme je taky ztratili proto, že jsme jasně vyhráli v Teplicích a v úvodu zápasu si mysleli, že to půjde samo. Když už jsme utkání kontrolovali, přišla další chyba... Musíme se zmobilizovat a hrát dál tak, jak jsme hráli předtím.

Je pro vás teď důležité, jak vypadá tabulka?

Nechci říkat, že není, protože být po pátém kole na špici je vždycky dobré. Každý řekne, že se to počítá až na konci, ale tohle je zkrátka ztráta dvou bodů proti oslabené Příbrami. Nevyužili jsme toho, že hráli o deseti.

Jak jste viděl situaci před prvním gólem Příbrami? Její akci předcházel zákrok ve vápně na Šurala, který rozhodčí následně ještě zkoumal na videu.

Nezlobte se, rozhodčího komentovat nebudu. Já tam vidím chyby hlavně v tom, že jsme vzadu dopustili situace jeden na jednoho nebo dva na dva. Zápas jsme si ztratili v první řadě sami.

Můžete říct, jak se za poslední dva týdny vyvinula situace kolem nového trenéra?

Byl bych rád, kdybychom vedli tiskovku k zápasu.



Dobrá. Sáhnete tedy před příštím utkáním do obrany, když vás naštvaly chyby při obou inkasovaných gólech?

V úvodu jsme udělali chybu, že jsme hráli dva na dva, ve druhém případě jsme dostali branku po naší standardce, kde nešlo o problém obrany. Byl tam Chipciu a Frýdek, ale špatně jsme tu situaci vyhodnotili. Neznamená to, že bych dělal nějaké obrovské změny a rošády poté, co jsme ztratili dva body.



Hodil by se vám také útočník, abyste mohl ofenzivu oživit střídáním. Jak to vypadá se zraněnými Kadlecem a Pulkrabem?

U Vaška Kadlece se to bohužel protáhlo. Pulkrab by měl být v pořádku, měl by začít trénovat. Určitě je dobré mít někoho na střídání dopředu, aby bylo kam sáhnout.