Nevyzrálé a křehké. Mužstvo není tak silné, jak by mělo, řekl Ščasný

Před týdnem Sparta o výhru přišla na domácím stadionu s Příbramí (2:2). V zápase, v němž měla moře šancí a jasnou převahu.



„To bylo víceméně z náhodného nákopu poté, co jsme se tlačili za třetím gólem. Na Bohemce to bylo něčem jiném. Dostali jsme se do situace, kdy jsme kvůli vynuceným změnám měli hráče na postech, na které nejsou zvyklí.“

Jeden z nich, Srdjan Plavšič, se zatáhl na levého obránce.

A bohužel při té rozhodující standardce propadl. On toho hráče viděl, dvakrát se po něm podíval a přesto ho za sebou nechal. Samozřejmě se můžeme bavit, jestli neměl jít na levého beka Frýdek, ale já nechtěl oslabit střed hřiště, kde právě on podstoupil neskutečné množství soubojů.

Cítíte z mužstva v závěrech zápasů strach? Nekoncentrovanost? Proč Sparta dostává góly v závěru?

Neřekl bych strach. Chyba je v tom, že jsme začali bránit místo toho, abychom podrželi balon na polovině soupeře, který mele z posledního. Diváci ho po standardce donutili k tomu, že si vytvořil několik centrů a my jsme ztráceli odražené míče. Asi je to o nějaké naší nevyzrálosti, křehkosti. Naše mužstvo ještě není tak silné, což nemá být omluva, spíš kritika. Je to špatný.

Proti poslednímu zápasu s Příbramí jste si nevytvořili zdaleka tolik šancí. Dovede vysvětlit, proč?

Bohemka byla výborně připravená, výborně bránili, pracovali a už před zápasem věděli, že by pro ně právě i ten bod byl zlatý. Věděli jsme, že jsou v defenzivě vynikající, že hrají uvolněně, na brejky, takže i proto to pro nás bylo složitější. V první půli jsme navíc opět postrádali trpělivost, druhý poločas už jsme kontrolovali. O to víc mě pak mrzí, že to nedohrajeme, protože jsme se na gól strašně nadřeli.

Jste rád, že i při zranění Stancia jste se prosadili ze standardky?

Já bych byl rád, kdybychom ten zápas vyhráli... Že jsme se ze standardky prosadili, je samozřejmě dobře. Na druhou stranu, kdybychom ten gól nedali, určitě bychom nedopustili takový závěr, určitě bychom byli až do konce na jejich polovině.

Příště hrajete s Duklou, pak následuje reprezentační přestávka. Na co se v ní musíte soustředit?

Chceme hlavně, aby se kluci dali do pořádku. Budeme pracovat se zbytkem, který nám zůstane. Protože když si sečteme, že nám nějakých deset hráčů odjede reprezentovat, tak se těžko můžeme na něco soustředit.