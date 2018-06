Už teď je kádr Opavy dobře složený, myslí si veterán Pospěch

Prozradíte, do kdy se rozhodnete?

Ten termín máme mezi sebou.

Ale bylo by pěkné, kdyby za Opavu nastoupili Pospěch a Zavadil, jimž je dohromady přes osmdesát let...

... No právě. Nevím, jestli by to bylo krásné. Všechno je ale možné.

V závěru sezony jste nenastupoval kvůli problému s kolenem?

Ten operovaný křížový vaz jsem si neutrhl, ale bylo podezření, že se mi zranění obnovilo. Po detailním vyšetření se ukázalo, že vaz drží, ale něco se v koleně narušilo. Potřebuji čas.

V zimě jste se rozhodl do mužstva vrátit. Stálo to za to, když jste byl u postupu?

Samozřejmě, ale už to prožívám trochu jinak. Naplňuje mě, když vidím, jakou radost z toho mají kluci, kteří odehráli celou sezonu. A perfektně. A také fanoušci.

Obstojí Opava v první lize?

Už teď, jak je ten kádr složený, má kvalitu na to, aby hrál někde uprostřed. Ale záleží na tom, kdo zůstane, kdo přijde.

Kde byste mužstvo doplnil?

Konkurence musí být. Vhodné by bylo přivést do každé řady jednoho hráče, který by tu konkurenci posunul dál.