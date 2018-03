Nečekal jsem, že budu hned tolik hrát, podivil se opavský Pospěch

„V Táboře to bylo vynucené, protože nám vypadli dva tři hráči ze základní sestavy,“ uvedl Pospěch. „Zápas se vydařil, tak jsme se s trenérem domluvili, že bych hrál dál. Rozhodnutí je jen na něm, ale kdybych nehrál dobře, v sestavě nebudu.“

Takže jste nadobro zpátky?

Uvidíme, co bude dál. Jsem k dispozici, ale chápu, že tady máme hráče, kteří odehráli podzim výborně a bylo by zbytečné je brzdit a cpát se na místo, kde můžou hrát mladší.

Jak těžké pro vás bylo rozhodnutí vrátit se k vrcholovému fotbalu, když jste po minulé sezoně skončil?

Moc ne. Cítil jsem se tak nějak divně, a tak jsem se domluvil, že půjdu do přípravy. Říkal jsem si, že to zkusím, jestli mě vezmou zpátky. Všechno jsem odtrénoval, ale nic nenasvědčovalo tomu, že bych měl hned hrát. Spíše jsem měl nastupovat za rezervu a být připravený, kdyby přišla nějaká zranění a karty.

Takže vás překvapilo, že jste naskočil tak brzo?

Upřímně ano. Každý chce sice hned hrát, ale naše domluva byla jiná, že budu připravený pomoci.

Souvisí váš návrat i s tím, že byste si ještě rád zahrál první ligu?

(Směje se). Nevím, co bude za měsíc. Ale samozřejmě lákadlo to je a motivuje mě k tomu, že pokračuju. Ale není to tak, že bych řekl, že v případě postupu budu ještě hrát. Spíše to je taková... ani ne výpomoc. Prostě jsem začal, zdraví drží a uvidím, co bude.

Takže abyste vrátil dárkový koš, který vám zástupci klubu předali, když jste se po minulé sezoně loučil...

To jo, ale už ho nemám (směje se). A loučit se už nebudu. Rozlučku jsem měl krásnou, i když jsem kariéru trochu restartoval a vrátil se do starých kolejí. Ale neznamená to, že příště budu hrát znovu. Máme kvalitní tým a trenér se do něj nebojí sáhnout. Změny v sestavě se nijak zvlášť neprojeví, tým pořád funguje stejně dobře.

Kapitán mužstva Nemanja Kuzmanovič říkal, že bude rád, když budete v kabině častěji, že už to týmu pomáhá. Jak vás spoluhráči přijali?

V naší kabině jsou skvělí kluci, skvělá parta, která ví, co chce. A ti kluci mě hodně překvapili, jak na sobě pracují a kam všechno směřují. V kabině nevidím žádný problém.