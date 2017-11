Kodaň je dobrý odrazový můstek, říká její bývalý obránce Pospěch

Dnešní zápas Evropské ligy svého bývalého klubu proti Zlínu však bude někdejší český reprezentant Zdeněk Pospěch sledovat z pohodlí domova.

„Mrzí mě to, nakonec to z pracovních a rodinných důvodů nevyšlo,“ podotkl Pospěch, jehož fanoušci FC Kodaň zvolili v roce 2014 do historicky nejlepší jedenáctky klubu na pravý kraj obrany.

Překvapilo vás, když vás do all stars vybrali?

Pro každého sportovce je to pocta. Měl jsem štěstí, že jsem se přimotal k úspěchům. Hned v první sezoně jsme získali dánský double, třikrát jsme vyhráli ligový titul, zahrál jsem si evropské poháry, Ligu mistrů. Bylo to jedno z mých nejpovedenějších angažmá. Lidé nás poznávali, rádi si vzali autogram.

Jaké postavení má FC Kodaň v Dánsku?

Je to top klub, hodně se od něho očekává, každým rokem chtějí útočit na titul, na evropské poháry.

Že teď hraje jen Evropskou ligu, se bere jako neúspěch?

Záleží na úhlu pohledu, jaký mají momentálně tým, kolik odešlo hráčů, v jakém jsou rozpoložení. Neúspěch by bylo, kdyby vůbec nepostoupili do evropských pohárů.

Komu budete fandit?

Tohle je ošidné. Českým týmům přeji, aby bodovaly, je to přínos pro celý náš fotbal. Ale v Kodani jsem strávil tři skvělé roky. Jsem rozpolcený, ale asi bych byl spokojený, kdyby si týmy rozdělily body jako v Olomouci.

Tam jste se byl podívat, že?

Zašel jsem si už na předzápasový trénink. Moc času nebylo, ale popovídali jsme. Pár hráčů z mé éry v klubu zůstalo, realizační tým se moc nezměnil. Zvali mě, ať přiletím do Kodaně.

Jaký je trenér Solbakken?

Velice rozumný. Kodani dal řád, stojí za největšími úspěchy, má ohromný respekt. Hráče vyhledává tak, aby zapadli herně i charakterově. V mužstvu byl vždycky zdravý duch, všichni spolu táhli.

V Kodani jste hrál s Liborem Sionkem, v létě tam přestoupil Michael Lüftner. Je to pro české hráče atraktivní adresa?

Je to logické. Kodaň hraje každý rok o přední příčky, máte záruku, že se můžete zviditelnit v evropských pohárech, nabrat zkušenosti. Je to dobrý odrazový můstek. Bonusem je, že Dánsko je příjemná a krásná země. Životní úroveň je velice slušná.