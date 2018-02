Naše hráče do Baníku netlačím, říká Nehoda o případném střetu zájmů

Od ledna je Zdeněk Nehoda předsedou sportovní rady Baníku Ostrava, v níž jsou Petr Uličný, Marek Jankulovski, sportovní ředitel klubu Dušan Vrťo a manažer Michal Bělák.

To je sestava úspěšných trenérů a fotbalistů, která od ledna pomáhá Baníku, aby se zachránil mezi elitou.

„S trenérem Radimem Kučerou, Dušanem Vrtěm i samotným majitelem konzultujeme posilování týmu. Na něm vedení Baníku pracovalo už před vznikem rady, ale i nám se podařilo vytipovat kvalitní hráče,“ řekl pětašedesátiletý mistr Evropy z roku 1976 Zdeněk Nehoda, který za někdejší Československo odehrál 91 zápasů a dal v nich 31 branek.

Připouští, že se může zdát, že mnozí hráči, kteří nyní do týmu přišli, jsou přestárlí. „Je to však otázka záchrany a nejméně další sezony. Během roku a půl bude čas doplnit mužstvo zase jinými fotbalisty, protože někteří mají ve smlouvách výstupní klauzule, takže po sezoně mohou odejít.“

V létě by se kádr Baníku mohl opět změnit. „Na letním posílení už pracujeme, protože přibližně víme, kdo odejde. Skončit by mohl i Bary (Milan Baroš), i když se všichni modlíme, aby tomu tak nebylo.“

Nehoda je přesvědčený, že podstatné jsou pro trenéra Kučeru i téměř každodenní konzultace s Petrem Uličným. „Jeho odbornost je veliká a k tomu přinesl do kabiny i potřebné odlehčení.“

O střet zájmů nejde

Někdejší útočník vlastní agenturu Nehoda Sport. Čelil podezření, zda nejde o střet zájmů, když pomáhá Baníku.

„Ta rada není žádný oficiální orgán klubu, v něm bych být nemohl,“ namítl. „A když domlouváme hráče, které zastupuje naše agentura, tak u jednání nejsem. Je u nich můj syn. A zda daný fotbalista do Baníku přijde, stejně rozhoduje majitel, trenér a ředitel klubu. Naše hráče do Baníku netlačím. To nedělám a nikdy jsem nedělal. Když jsem sem šel s dobrou vůlí pomoci Baníku, tak proč bych tam za každou cenu cpal někoho, o němž nejsme přesvědčeni, že mužstvu prospěje.“

Opravdu svoje hráče do klubu neprotlačuje? „Vůbec. Rád bych tady dal pět hráčů, ale je otázka, jestli by to byly posily a jestli by sem chtěli jít. Zda by je chtěl trenér, majitel, potažmo aby vše schválila rada.“

Z osmi posil, které Baník v zimě získal, Nehodova agentura zastupuje jen brankáře Viktora Budinského. Při jednáních s dalšími hráči Nehoda využil svých známostí s manažery, kteří pečují o další fotbalisty. „První jednání byla ode mne s tím, že zbytek dotáhli majitel, Dušan, případně já. Měli jsme rozdělenou práci, ale zkušenosti a kontakty, které mám, tomu pomohly.“

Do Ostravy jsem se přiženil

Zdeněk Nehoda žije v Ostravě od roku 2007. Do města se přiženil. „První manželka mi zemřela v roce 2005. Za tou druhou jsem přišel sem.“

Jaký je vůbec Nehodův vztah k Baníku? „Za jedenáct let, co jsem v Ostravě, jsem zažil majitele klubu Peteru i Šafarčíka. Když nemám svou práci, tak jsem na každém fotbale. Někteří tvrdí, že jsou baníkovci odmalička, což nejsem. Baníku však fandím, protože tady bydlím, chci, aby tady byla první liga. A s panem Brabcem jsme přátelé. Když mě oslovil, tak jsem si říkal, proč ne, když tady žiju a zřejmě i dožiju.“

Nehoda podotkl, že dříve Baníku nijak nepomáhal, protože ho o to žádný z předchozích majitelů nepožádal. „A pak ze začátku dva tři čtyři roky jsem byl trochu mimo fotbal s tím, co se mi stalo v rodině. A když jsem už zase začal fungovat, tak jsme měli menší problémy ve firmě. Musel jsem ji dát do kupy, takže jsem měl spoustu jiné práce.“

Zdeněk Nehoda věří, že se Baník zachrání. „Má našlápnuto k lepším rokům. Ale jak to bude fungovat dál, to si vyhodnotíme v létě.“ Ostatně do té doby má pracovat i nynější sportovní rada.