Úvod přípravy jsem chtěl přežít ve zdraví, říká Linhart z Táborska

Vybojovat si místo v sestavě, pravidelně hrát těžké zápasy, a znovu tak nastartovat kariéru, která v poslední době trochu uvadala.

Tahle motivace přivedla po roce a půl zpět do Táborska 24letého útočníka Zdeňka Linharta. Odchovanec českobudějovického Dynama hrál v Táborsku předloni na jaře. Od té doby vystřídal tři ligové kluby a teď je zase zpátky.

Denně dojíždí z Českých Budějovic na tréninky a chce se znovu odrazit do fotbalových výšin.

Příprava Táborska podle trenéra Nádvorníka „Máme za sebou tu nejtěžší část přípravy, kdy jsme hodně pracovali na fyzické kondici. Teď se více soustředíme na fotbalové věci. Další utkání odehrajeme 31 .ledna s Viktorií Žižkov a potom v sobotu 2 .února s Ústím nad Labem. Zkoušíme hodně hráčů a po tomhle zápase bychom už chtěli kádr zúžit na ten, se kterým chceme počítat pro jarní část soutěže. Kromě hráčů, kteří začali přípravu, jsme zapojili i další. Někteří nás nepřesvědčili, že by byli pro tým přínosem, a už skončili. Týká se to například Vaňka, Jakubova nebo Brejchy. Pro jaro nebudeme počítat ani s útočníkem Jindřichem Kadulou. Ten k nám přišel z Českých Budějovic. Měl určité zdravotní potíže, tak jsme chtěli vědět, jak na tom bude, a jestli s ním budeme moct počítat. Bohužel se ukázalo, že ne, takže jsme ho poslali zpátky do Dynama.“

Máte za sebou skoro tři týdny v Táborsku. Jaká byla příprava?

Byla hodně náročná. Pro mě bylo nejdůležitější vydržet to zdravotně a přežít ten nejtěžší úvod. To už máme za sebou. Byl jsem rád, že jsem vše mohl absolvovat. Pomůže nám to. A teď už se asi budeme víc připravovat na hřišti a ladit fotbalové věci.

Překvapila vás náročnost?

Co jsem slyšel od kluků, dalo se to od trenéra čekat. I tak mě to ale překvapilo, protože to bylo náročné opravdu dost.

A v čem?

Tréninky se skládaly z posilovny, atletického oválu a odpoledne ještě z jednotek na hřišti. Ty objemy byly velké.

A do toho jste v úvodních třech týdnech absolvovali čtyři zápasy.

A byly to náročné zápasy. Jak říkal trenér, soustředili jsme se v nich hlavně na to, abychom nabírali kondici. Výsledky jsme až tolik neřešili. To přijde teď.

Mluvil jste o tom, že cílem bylo přežít úvod ve zdraví. S tím jste měl v posledních sezonách trochu problémy, ne?

Míval jsem je. Hlavně v přípravném období. Naposledy třeba se zády. Teď jsem rád, že zatím vše drží.

Váš příchod do přípravy mě osobně překvapil. Jak k tomu došlo?

Na podzim jsem v Olomouci vůbec nehrál. Potřeboval jsem někde začít nastupovat pravidelně. S Táborskem jsme se vzájemně domluvili. Já jsem to vzal. Mám to blízko domů a prostředí znám. Šel jsem do takové jistoty.

Prostředí znáte, ale tým se za rok a půl, co jste byl pryč, dost změnil.

Kromě tří hráčů, se kterými jsem tady ještě byl, je kabina jiná. Jsou tady ale kluci, které jsem znal z předchozích angažmá. Jsou podobně stejně staří.

Už je váš příchod definitivně dořešený? Klub vás na začátku jen zkoušel, ne?

Byly to testy a moje setrvání asi budeme řešit v nejbližší době. Já věřím, že to dobře dopadne. Stál bych o to.

V Táboře jste končil před rokem a půl. Za tu dobu jste hrál za tři různé kluby. Pro vás to byl docela nezvyk, když jste celý život prožil v Dynamu...

Od té doby, co jsem přestoupil do Slavie, jsem strávil každý půlrok jinde na hostování. To bylo takové hodně hektické. Každý půlrok stěhování. Nebylo to úplně příjemné, ale to je prostě fotbalový život. To se nedá nic dělat.

Bohemians, Příbram, Olomouc. Která z těch štací byla nejpovedenější?

Asi Příbram minulý rok na jaře. Tam jsem odehrál skoro všechny zápasy. Vrátil jsem se i do reprezentace do 21 let. Bylo to povedené. Bohužel jsem na to nenavázal v Olomouci.

Olomouc hrála na podzim skvěle. Byla rozjetá. Když se spoluhráčům daří, těžko se asi do sestavy naskakuje, že?

Právě na začátku přípravy jsem měl zdravotní problémy a pak už bylo těžké se do sestavy dostat. Olomouc chytla velkou formu. Kluci hráli výborně a já se tam, bohužel, neprosadil.

A když teď do Plzně odešel Chorý, nebyla varianta, že byste to ještě zkusil?

Bylo to na vzájemné dohodě s klubem. Tomáše vyměnili za Kubu Řezníčka, takže bylo jasné, že přijde jiný útočník. Tak jsme se dohodli, že to působení ukončíme.

Takže vaše současná priorita je jasná, hrát co nejvíc.

Přesně tak. Po půlroce, kdy jsem nehrál, bych se rád zapojil do kolotoče, že každý víkend budu hrát těžký zápas, a nebude to jen juniorka, nebo vůbec nic.

Stále jste hráčem Slavie Praha. Tahle kapitola už je pro vás uzavřená?

Beru to tak, že jsem hráč Slavie. Ale možnost se tam prosadit asi není. I kvůli tomu, že jsem tam neabsolvoval v poslední době žádnou přípravu a ani jsem na ni pozvaný nebyl. Budoucnost tam nevidím.