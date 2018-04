Křížek po půl roce chytal za Budějovice, až ve Frýdku dostal šanci

Naskočil do zápasu druhé nejvyšší tuzemské soutěže po více než půlroční přestávce, zhruba stejně dlouho čekal jeho celek na vítězství. „Bylo strašně důležité, že jsme dokázali vyhrát. Nálada okamžitě stoupla,“ pousmál se Zdeněk Křížek.

„Ale musíme tuhle výhru potvrdit hned v neděli doma se Sokolovem. Jinak ty tři body nebudou mít vůbec žádný význam,“ dodal vzápětí o poznání vážnějším tónem.

A jestli bude v brance proti Sokolovu znovu on sám? „To nevím. Trenér nám zatím neříkal, kdo bude chytat,“ popisoval ve středu odpoledne.

Teď už by to vědět mohl. Ve čtvrtek se to dozvěděl i před posledním duelem. V týdnu, který byl pro něj nezvykle hektický. V pondělí totiž chytal za tým Dynama juniorskou ligu a pomohl k překvapivé výhře nad Duklou Praha. V úterý a ve středu strávil v Praze na studiu brankářské trenérské licence, a když se ve čtvrtek vrátil, zjistil, že bude v sobotu chytat.

„Ale žádný problém. Každý týden se připravuju na to, že budu chytat, takže to pro mě nebyla výraznější změna. A nervozita? To už u mě nehrozí,“ vypráví zkušený brankář, který prakticky celou svoji kariéru strávil v českobudějovickém dresu. Výjimkou bylo jen krátké odskočení do tehdy druholigových Prachatic. A poslední čtyři roky byl v Dynamu jedničkou.

K jeho startu po půl roce pomohlo i to, že jeho konkurent byl nemocný a k duelu do Frýdku-Místku vůbec neodcestoval. „Teď už ale Jindra zase trénuje, tak uvidíme, na koho trenér ukáže,“ nechce Zdeněk Křížek předbíhat.

Ačkoli věk 35 let není pro brankáře žádný výraznější problém, dlouholetá opora klubu už se začala chystat na to, co bude po kariéře. „Není to tak, že bych chtěl končit. To rozhodně ne. Žádné zranění nemám a chuť do fotbalu pořád trvá,“ ujišťuje, že by chtěl ještě chytat dál.

Zároveň mu ale po sezoně také na jihu Čech končí smlouva a to ho nutí zabývat se tím, co by mohlo být dál.

„Mám trenérskou B licenci a k ní si teď dělám brankářskou. Budu muset do Prahy ještě na dva dny v květnu a dva v červnu a pak už by měly být závěrečné zkoušky. Snad to zvládnu,“ říká.

„Celé to vede Petr Kouba. A je fajn tam potkat známé tváře, proti kterým člověk třeba chytal. Z těch známějších třeba Radek Sňozík,“ přiblížil Zdeněk Křížek s tím, že by v budoucnu chtěl mít i trenérskou A licenci. U fotbalu totiž chce zůstat i v jiné roli.