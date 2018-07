Koukal: Tlačí nás čas, do Liberce jsem měl přijít o měsíc dřív

Co nejrychleji doplnit tým po další vlně odchodů a postavit mužstvo, které se bude znovu prát o přední místa ligy. Zdeněk Koukal prožívá po svém nástupu hektické období.

„Snažíme se, aby do Liberce přišli kvalitní hráči a hrál se tu dobrý fotbal, který bude lidi zajímat,“ říká. Místo sportovního ředitele bylo v Liberci po zimním odchodu Jana Nezmara do Slavie půl roku neobsazené.

Rozmýšlel jste se dlouho, jestli nabídku Liberce přijmout?

S Libercem jsem spolupracoval už léta, zastupoval jsem klub v zahraničí, pomáhal organizovat výjezdy na Evropskou ligu, ale otázka sportovního ředitele se ocitla na stole až v závěru jarní části sezony. Byl jsem osloven jako jeden z uchazečů, a tak trochu jsem čekal, že Liberec nakonec vybere jiného kandidáta. Ale nakonec přišel telefonát a bylo to rozhodnutí z minuty na minutu. Dohodli jsme se strašně rychle. Bylo potřeba začít hned pracovat.

Zdeněk Koukal Jako hráč získal v 80. letech s Bohemians československý titul i český pohár a zažil i řadu zápasů v evropských pohárech. Hrál i za Olomouc či kyperskou Omonii Nicosia.

Po skončení kariéry vystudoval trenérskou A licenci, pracoval ve sportovním marketingu a pomáhal organizovat utkání, turnaje a soustředění nejen ve fotbale.

V letech 2000 až 2007 působil jako sportovní manažer i šéf ve druholigových Pardubicích.

S Libercem spolupracuje už 22 let, např. pomáhal organizovat výjezdy na evropské poháry.

Je mu 61 let, jeho syn Zdeněk hrál za Příbram, Žižkov či Teplice.

Domluví se německy, anglicky, rusky a řecky.

V jakém stavu jste tým našel?

Měsíc po vstupu do funkce vidím, že bych potřeboval přijít minimálně o měsíc dřív. Přijít do klubu, kde skončilo deset hráčů i trenérský tým a kde nebyl sportovní ředitel, bylo těžké. Taková situace v Liberci nikdy nenastala. Bylo potřeba rychle vstoupit do jednání o trenérovi, který už byl vytipovaný. Se Zsoltem Hornyákem jsme však rychle našli společnou řeč. Je to člověk, který je na mojí vlně.

V čem?

Chce hrát útočný fotbal s důrazem na koncovku, samozřejmě v rámci možností Liberce. Pořád si stavíme ty nejvyšší mety, ale musíme si přiznat, že nás předstihly týmy z Prahy. Jsme limitovaní rozpočtem, my tu finanční spirálu nikdy neroztočíme, ale snažíme se, aby do Liberce přišli kvalitní hráči a hrál se tu dobrý fotbal, který bude lidi zajímat.

Zatím jste lovili hlavně ve druhé lize a také na Slovensku. Byl to záměr?

Bylo potřeba tým rychle doplnit. A ve druhé lize byli hráči, které jsme sledovali. Jak Mashike, tak Nešický a Pázler chtějí ukázat, že na první ligu mají, jsou vysoce motivovaní a hlavně chtějí hrát za Slovan. To platí i o Koscelníkovi, kterého jsme získali ze slovenských Michalovců. Pracujeme i na dalších posilách. Chceme je dovést co nejrychleji, aby trenér měl tým pohromadě. Strašně nás tlačí čas. Dát dohromady nových deset lidí do týmu není jednoduché, jsme pod obrovským tlakem.

Nečekal jste, že v Liberci skončí tolik hráčů?

Zpočátku nebylo úplně jasné, kolik hráčů končí. Folprechtovi, Bosančičovi či Bartlovi vypršely smlouvy, ale nevědělo se, jestli si najdou zahraniční angažmá. Teď nám nezbývá než jim poděkovat za odvedené služby, ale pro Slovan už jsou minulostí.

Jaký post bylo potřeba posílit nejvíc?

Na hrotu jsme měli devítigólového Pulkraba, na kterém všechno stálo, ale ten se vrátil do Sparty. Takže jsme museli začít od útoku a vyřešit střed zálohy a potažmo i kraje.

Co obrana, odkud odešel kapitán Coufal?

To je samozřejmě citelné oslabení. Máme mladé hráče, jako jsou Köstl nebo Vukliševič, kteří určitě budou hrát ligu, ale ještě jim chybí zkušenosti. I obranu bychom potřebovali vyztužit, ale teď se soustředíme na střed pole, případně na jeden krajní post.

Trenér Hornyák mluvil o tom, že Liberec shání hráče podobného bosenské hvězdě Džekovi.

Tohle přání stále trvá. Jeho styl hry vyžaduje, aby byl vepředu hráč trochu vyššího typu, ale srovnání s Džekem byla pochopitelně velká nadsázka.

Lovíte stále ve druhé lize?

Ne, teď se zajímáme o hráče, kteří jsou ověření z první ligy, případně ze zahraničí. Bojujeme o dva tři fotbalisty, to je teď naše priorita. Ti, které jsme dosud přivedli, ale mají naši plnou důvěru. Myslím, že budou oživením ligy. Bude to nový Liberec.

Neuvažujete o spolupráci se Slavií, kde působí exliberecký sportovní šéf Jan Nezmar?

Honza bydlí v Liberci, takže se náhodně potkáváme. Na hráče Slavie těžko dosáhneme, nicméně nějakou společnou řeč možná najdeme.

Zažil jste někdy takový pracovní nápor jako nyní?

Ano, když jsem působil ve druhé lize v Pardubicích. Sedm let jsme tam ve dvou lidech dělali úplně všechno, vyzkoušel jsem si funkci ředitele klubu i sportovního manažera. V Liberci je výhoda v tom, že kolem sebe mám řadu naprosto spolehlivých lidí.

Je podle vás reálné vrátit do Liberce evropské poháry?

Já sám jsem jako profesionální fotbalista v dresu Bohemians odehrál na evropské scéně řadu zápasů. Byla to slavná éra a já jsem byl velice rád, že jsem byl později i přitom, když hrál v Evropě Liberec. Neskrývám přání, aby si Liberec poháry zase zahrál. Je otázka, jak rychle se nám to podaří.