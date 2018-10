Trpišovského asistent: Recept na Kodaň? Je zranitelná po ztrátě míče

Když novinářům odpovídal, několikrát se rozesmál, protože si všiml, jak ho tým při ostré mediální premiéře z dálky zvědavě pozoruje.



„Chceme v Kodani něco uhrát, přivézt domů aspoň bod. A tři by byly ještě lepší,“ uculil se.

Zato porážka by vám situaci už hodně zkomplikovala. Čeká vás tedy klíčový zápas skupiny?

Každý zápas v Evropské lize je svým způsobem klíčový. S Kodaní ještě hrajeme doma, s Petrohradem taky, jedeme do Bordeaux... Ale nám je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku - pokaždé hrajeme na vítězství.

Co od Kodaně čekáte?

Jiný fotbal než od Petrohradu. Ten nás nechával docela dost na volno, Kodaň dostupuje hráče, obrana hraje hodně vysoko. Vymýšlíme něco, co by na ně mělo platit.

Co by to mohlo být?

Koukáme na videa, radíme se o tom. Když jsou u míče, otevírají hru, obrana je opravdu hodně vysoko. Při ztrátě jsou pak zranitelní, na to se chceme zaměřit.

A také musí hrát bez vykartovaného kapitána Zecy. Bude chybět?

Asi bude, ale oni ho nahradí. Je jasné, že někteří hráči jsou hodně důležití, ale hraje jich jedenáct a oni jsou schopní ho bez potíží zastoupit. Hrají kolektivně, týmově, my taky. Proto očekávám trochu boj.

Fotbalisté Slavie před odletem do Kodaně.

Těší vás, že se vám už uzdravilo několik útočných hráčů?

Určitě. Škoda i Tecl už jsou připravení, aby nastoupili, zdravotně v pořádku. Olayinka může hrát v útoku i na křídle. V posledních utkáních nám útočníci chyběli, marodka se teď vyprázdnila a možností je najednou spoustu, což je vždycky lepší. Ale kdo přesně bude hrát, to si necháme až na zápas, je to takové naše tajemství.

Jak hráči snášejí náročný program? Zvlášť ti, kteří mají ke klubovým ještě reprezentační povinnosti?

Spíš než fyzicky jsou unavení psychicky, je to pro ně náročné. Ale samozřejmě dbáme i na regeneraci, která je extrémně důležitá. Maséři a fyzioterapeuti mají dost práce.