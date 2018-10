Proč nešlo udržet Traorého? Grygera vysvětluje nejen odchod opory

„Když už jsme v první šestce, tak se v ní chceme udržet,“ říká Grygera po odehrání jedenácti kol.

To je nad plán, ne? Před startem sezony byste brali umístění mezi sedmou a desátou příčkou, což by vám v nadstavbě zaručilo šanci zahrát si ještě o evropské poháry.

Nikdy nemáme nějaké přemrštěné představy. Záleží, jak se sezona vyvine. V zimě jsme si říkali, že bychom měli jít na jaře nahoru, jenže jsme padali. Tentokrát jsme byli střízlivější. Známe kvality Plzně, Sparty nebo Slavie. Jsou někde jinde. Ale chceme se s ostatními rvát o šestku. Dvacet bodů je velice pěkných.

Ale mohli jste jich mít více, ne?

Na každého přijde období, kdy jeden dva zápasy nevyjdou. Z posledních tří kol jsme získali jenom bod. Neměli jsme ani štěstí, které se nás drželo v úvodu. Domácí zápasy, ve kterých jsme otáčeli výsledky v závěru, byly pro fanoušky nejkrásnější. Nejvíce mě mrzí poslední zápas - a hned z několika důvodů. Prohráli jsme před reprezentační pauzou. Liberec se nám přiblížil. Navíc jsme hráli doma, kde jsme nezvládli už dvě utkání po sobě. Pozitivem aspoň bylo, že dva nejbližší soupeři (Baník, Sparta) nám neodskočili.

V první reprezentační pauze přestoupil do Slavia Ibrahim Traoré. Čekal jste, že jeho odchod bude mít na hru takový dopad?

S Ibrou to šlapalo, byli jsme na něco zvyklí. Někdo řekne, že jsme ho neměli pouštět. Na druhou stranu my, kteří jsme byli v dění, jsme viděli, že to pro něho byla enormní šance ve třiceti letech. I pro nás, klub a trenéry, je to vizitka, že hráč byl abnormálně připravený. Slavia se ozvala po Slovácku, kde odehrál nejlepší zápas, co byl ve Zlíně. Upoutal je a dnes hraje pravidelně za Slavii. Je vidět, že kvalita u něho byla. Těžko si představit, jak by to vypadalo, kdybychom jeho přestup zastavili. Kdo ví, jak by to vzal. Často jsme se bavili a už byl hlavou ve Slavii. Chceme to mít postavené tak, aby kluci podávali takové výkony, aby o ně byl zájem. Aby cítili, že se můžou někam dostat. A chtěli se posunout dál. Nechceme kluky, kteří jsou příliš spokojení, protože pak jejich výkony stagnují.

Ibrahim Traoré, nová posila Slavie ze Zlína.

Zatím se vám ale Traorého nepovedlo nahradit. Proč?

Jsou tady kluci, kteří čekali na tohle místo. Přišli Josip Balič a Lukáš Holík. První je ale spíše defenzivní záložník. Lukáš prostředí zná, ale oba přišli do týmu na poslední chvíli, což není optimální. Proto jsou pro nás dobré reprezentační pauzy. Máme více času na dotrénování, nácvik, poznání. I od toho si slibujeme, že si vzájemně pomůžeme a že to bude zase klapat.

Ještě zpátky k Traorému. Nezkoušeli jste ho přemlouvat, aby odešel v zimní přestávce?

Měl smlouvu do konce sezony, ptal jsem se ho na různé varianty. Nechtěl ji prodloužit. Strávil docela dlouhou dobu v druholigovém Táborsku, u nás začínal třetí sezonu. Chtěl do zahraničí. Ale to by ve třiceti letech šlo jen z pozice volného hráče a na tuhle kartu hrál. A do toho přišla Slavia. Něco takové sám nečekal, a když se to dozvěděl, byla to pro něho obrovská zpráva. Tím definitivně padlo, že by u nás zůstal.

Traorého jste přivedli z druhé ligy a prodali Slavii. To je bingo, ne?

Tohle byl majitelův (vlastník klubu Zdeněk Červenka) čich na hráče. Tím, že Zlín druhou ligu dlouhou dobu hrával, tak měl - a dodneška má - velký přehled o druholigových hráčích. Ibra přišel v době, kdy Poznar přestupoval do Plzně. Sedli jsme si a řekli si, že bychom měli někoho udělat. Do útoku jsme si pomohli Harisem Harbou na hostování. Mohli jsme někoho koupit, ať máme něco do budoucna. A on přišel s Ibrou s tím, že je silný, že by se nám hodil. Nakonec to byl hodně povedený přestup.

To se bude asi těžko opakovat?

Pořád máme kontakt s druhou ligou. Sledujeme, kdyby někdo vyskočil. Ve druhé lize jsou hladoví kluci, kteří jdou za úspěchem. Ale náš kádr už se posunul a vidím, že mezi hráči určitý rozestup je. Abychom někoho koupili ve druhé lize, musel by to být opravdu hodně zajímavý hráč.

Jean-David Beauguel ze Zlína.

Je ligová pauza. Pracujete na kádru? Zůstane nejlepší střelec mužstva Beauguel, jemuž končí v prosinci smlouva?

Vyjednáváme. Trochu nešikovné je, že jeho agent žije ve Francii. Chtěl by se sejít, zatím komunikujeme přes e-mail, přes telefon. Asi se potkáme v listopadu v Praze na zápase se Slavií. S Davidem jsem také mluvil dvakrát nebo třikrát. Myslím, že jsme na cestě, abychom se domluvili na určitou dobu.

Cítíte, že má zájem pokračovat?

Shodli jsme se na tom, že pro nás i pro něho by bylo lepší, kdyby tady zůstal celou sezonu. Pak se uvidí dál. Konečně je zdravý, našel se, herní styl trenéra mu svědčí. I proto jsou jeho výkony takové.

A co Petr Jiráček, jemuž v červnu doběhne kontrakt?

Tím, že má smlouvu do konce roku, jsme se ještě nebavili. Po podzimu si můžeme sednout a říct, co dál. My jsme spokojení. Je to lídr, motor mužstva, který poctivě odehraje všechny zápasy.