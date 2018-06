Grygera: Petržela posadil hráče na zadek. Angažmá Bílka je koncepčnější

„Krátkodobě se to dá. Ale dlouhodobě by si to trenér měl všechno řídit sám. Do toho přišel jeho soud. Všechno bylo komplikovanější,“ říká Grygera a částečně tak vysvětluje, proč Petrželu po sezoně vystřídal Michal Bílek.

Na tým jste se na jaře snažil působit neustále, že?

Z mé strany byl vliv na hráče dost velký. Když přišel Vlasta, tak jsme to tak propojili. Říkal mi, že znám všechny hráče. Jakékoliv mé postřehy bral, hráčům jsem mohl říct cokoliv. Také já jsem vnímal jeho postřehy. Prošel zahraničím, zažil velké hráče. Pak jsme to i s asistenty vedli všichni dohromady. Chodil jsem na videa, na přípravu, což za Boba Páníka nebylo. Ten si to vedl celé sám, kluky znal. S ním jsme spíše konzultovali.

V čem bylo pro vás krátkodobé působení Petržely přínosné?

V krizových situacích na sobě nedal znát, že by měl strach, že by byl nervózní z výsledku. Nepřenášel na hráče obavy.

Jak moc limitující bylo, když přebíral tým se silnou chřipkou?

Vlastu štvalo, že mu porážku 0:4 od Jablonce všichni přišili, přestože tady byl dva dny a ještě nemocný. Není takový, že by se někde schovával a říkal, že to vezme, až bude zdravý. Šel do toho po jednom tréninku. Jeho příchod byl pro hráče šokem. Byli v pozoru. Chtěli se předvést, ale dopadlo to úplnou křečí. Ale k něčemu to bylo i tak dobré. Když dostaneš takovou facku, poznáš hráče charakterově. Pak se to začalo pomaličku obracet. I tréninkovými dávkami, jeho přístupem, kdy mluví hodně otevřeně a přímo. Hráčům otevřel oči, posadil je na zadek. Některé zápasy vyšly nad očekávání. Některé nedopadly, většinou domácí. Jeho příchod splnil, co jsme chtěli, ale z hlediska dlouhodobé koncepce jsme usoudili, že se rozejdeme.

Ještě k předčasnému konci trenéra Páníka. Předtím ustál několik prekérních situací a teď jste ho odvolali už po druhém jarním zápase. Proč?

Mělo to svůj vývoj. Možná jsme měli v podvědomí i vývoj předchozích jar, která se nám nepovedla. Navíc jsme získali na podzim nejméně bodů od návratu do ligy. Už domácí generálka se Slovanem po návratu ze soustředění v Turecku se nám zdála trochu bez drajvu.

Bohumil Pánik na střídačce Zlína

Pak přišlo v prvním jarním kole proti Dukle rozčarování. Na hráče jsme před zápasem apelovali, i trenér. Věděli jsme, že pak jedeme do Karviné, kde je horká půda. S Duklou to nebylo ono a po prvním gólu v Karviné se všechno úplně rozložilo. Mohli jsme dostat více než čtyři branky. Řekli jsme si, že musíme udělat nějakou změnu i směrem k týmu. Jinak můžeme čekat dál, kola utíkají a je to čím dál těžší.

Tři slabá jara za sebou. To už na náhodu nevypadá, ne?

Bavíme se o tom, ale přesnou příčinu nemůžeme říct. Můžeme si povídat o zásazích do týmu, které jsou i v zimě. Ale tuhle zimu se tým stabilizoval. Odešli jen nevytížení hráči. A znovu to nedopadlo. Uvidíme, jestli změnou určitých věcí v zimní přípravě bude jaro tentokrát lepší.

Stresovala vás možnost sestupu?

Majitel i já jsme něčím prošli. Všichni jsme zkušení lidi. I Vlasta Petržela. Vždycky si je na konci potřeba říct, že je to jenom fotbal. Tragédie se dějí v životě, ne ve sportu. Samozřejmě pro každý klub znamená první liga hodně. Ale byl jsem přesvědčený, že to zvládneme, že to dopadne dobře. Viděl jsem kvalitu našeho týmu, jeho zkušenosti a srovnával je s ostatními. Všechno jsme si zkomplikovali tím, že jsme v Jihlavě a doma s Bohemkou přišli o vítězství v poslední minutě.

Trenér Petržela říkal, že ve Zlíně hraje málo odchovanců. Souhlasíte?

Vlastík to řešil v daný moment. Měl strašně rád Zlín, lidi tady v klubu. Neznal celé prostředí, ale věděl, kteří odchovanci tady byli a za jakých okolností odcházeli. Že šli za lepší nabídkou jako teď Heča a Břečka ze Slovácka. Mezitím se vytvoří mezera, než doskočí další odchovanci. Tohle je koncepční práce, kterou nikdy neřešil. I na tiskovkách řešil přítomnost, přímočaře. Budoucnost a minulost moc nedával. Některá jeho prohlášení jsem mu i já vytýkal. Nedělala dobře jemu, ani nám jako klubu celkově. Mládež nám funguje výborně, máme reprezentanty, dobré výsledky. Mezera vznikla, ale bude se to pomaličku srovnávat.

Michal Bílek je povahou protiklad, že?

Je uvážlivější. Ale také mluví na rovinu s hráči. Dovede si přirozeně zjednat respekt. Je náročný na tréninkové jednotky. Hodně toho zažil jako hráč i trenér. Se Spartou vyhrál double. Vedl národní tým, média na něho měla přísnější pohled, ale sportovně to zvládl. Důležité je, že potom šel i do Jihlavy, která není tak velký klub jako my.

Takže jednání nebyla složitá?

Je to čistý člověk, který má rád fotbal, rád se o něm baví. Zavolali jsme mu. Nejdříve já, pak majitel. Nebránil se, chtěl se sejít. Po jedné schůzce jsme byli domluvení. Neváhal, což byl signál. Za pár dnů přijel do Zlína, chtěl se seznámit. Je vidět, že má v sobě energii.

Nový kouč žádá posílení defenzivy a útoku. Jste zajedno?

Souzníme s tím. Gólů jsme inkasovali hodně. Zadek musíme posílit nebo najít metodu, jak zkvalitnit obranu. Hodně hráčů bude volných ze Sparty, Slavie, Plzně. Rádi bychom pokračovali s Danem Holzerem. Dostali jsme oficiální vyjádření Sparty, že se má hlásit do přípravy, ale do té doby se může stát cokoliv. Nám se také vracejí z hostování hráči s jedinou výjimkou Tondy Fantiše, který by měl zůstat v Příbrami. Do přípravy by mělo jít 24 hráčů, což je hodně.

Stačí vám tři útočníci, když neustále řeší zdravotní patálie?

Nejdříve musíme znát jejich stav. Beauguel byl nakonec fit. Železník se dostal v závěru do formy. Pavel Vyhnal dobírá antibiotika, měl by být na začátek přípravy. Pokud by nastaly obtíže, museli bychom to řešit. I tak se ale díváme na útočníky, protože gólově to nebylo ideální. Chceme zvýšit konkurenci. Zjišťujeme, jaké jsou možnosti. Chtěli bychom někoho zkušenějšího, prověřeného první ligou. Po přestupu Zlámala hledáme také brankáře. Máme tři čtyři varianty. Zatím vyjednáváme po telefonu nebo s agenty. V brzké době se někam pohneme.

Jsou ve hře ještě nějaké odchody hráčů základní sestavy?

Možné je všechno. Ale jen pokud někdo přijde. Jsme zvědaví na kluky, kteří se vrací z hostování.