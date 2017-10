Šírlovi hrozí zákaz činnosti až na dva roky. Trest se dozví ve středu

Ve středu se šestatřicetiletý záložník či obránce dozví trest od disciplinárky Řídící komise pro Čechy, pod níž spadají Česká fotbalová liga a divizní skupiny A, B, C.

„Je to první případ, který řešíme na úrovni inzultace rozhodčího,“ říká Jan Hořejší, sekretář Řídící komise pro Čechy. „Samozřejmě, že trest předjímat nemůžu.“

Radek Šírl hrál ligu za Bohemians, Spartu i Mladou Boleslav, osm let působil v Petrohradu, s kterým na jaře 2008 vyhrál Pohár UEFA.

Když po podzimu 2015 profesionální kariéru ukončil, zamířil do Zbuzan, nedaleko svého bydliště. Malá obec na západním okraji Prahy s krásným fotbalovým areálem hrála I.A třídu, čili šestou nejvyšší soutěž.

Pak přišel postup do přeboru, odkud letos v létě jako třetí tým získaly Zbuzany i právo účasti v divizi. Souhlasily se zařazením do skupiny C, léta považovanou za nejtěžší, ačkoli podle regionálního hlediska by patřily do áčka či béčka. A dosud si vedly slušně.

Až tak, že v sobotu proti Vysokému Mýtu šlo o druhé místo v tabulce. „Kvůli klimatickým podmínkám se hrálo na těžkém terénu. Bohužel hlavní rozhodčí nasadil laťku příliš benevolentní, málo pískal, nechával výhody na obě strany, řadu nebezpečných skluzů netrestal, taky na obě strany,“ líčil trenér Luboš Urban pro klubový web.

Hosté vedli od 12. minuty, Zbuzany se postupně lepšily a měly příležitosti k vyrovnání. „Situace z 25. minuty po faulu na Ličku zaváněla penaltou,“ poznamenal kouč, jenž hrál ligu za Duklu a jako trenér v ní vedl střížkovské Bohemians či České Budějovice.

Ve 36. minutě však sudí zápas předčasně ukončil. Po odpískaném zákroku na domácího brankáře Wintera si Šírl vyšlápl na faulujícího Wimmera.

Poznámka: Situace, která vedla k vyloučení Šírla a následné inzultaci rozhodčího začíná v čase 56:40 minut

Hlavní sudí Matěj Cichra do zápisu uvedl: „Fyzicky napadl soupeře. Prudké vražení soupeře oběma rukama do oblasti krku v přerušené hře s následkem pádu, poté ležícího soupeře nakopl do oblasti stehna.“

Když dostal červenou kartu, Šírlův hněv se obrátil proti sudím. „Po udělení červené karty strčil oběma rukama zepředu do hrudi asistenta rozhodčího a následně zezadu prudce udeřil zaťatou pěstí rozhodčího do hlavy do oblasti spánku, ucha, což zapříčinilo pád rozhodčího na zem. Tudíž došlo k inzultaci,“ popsal hlavní Cichra.

Zápis o utkání bude jedním z důkazů, z něhož bude disciplinární komise čerpat. Zároveň má k dispozici videozáznam, kde je Šírlovo počínání vidět. To velmi ztěžuje jeho možnosti na obhajobu.

„Ano, bylo to za hranou, byl to zkrat jednotlivce a to neovlivníte. Na hřišti pracují emoce, hráči se musí kontrolovat. Hrálo se o hodně, ale nesmí to překročit fair play. Přišli jsme o body, o hráče,“ konstatoval kouč Urban.