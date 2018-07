Bartolomeu vyhlíží s Brnem nejvyšší cíle, psychickou zátěž připouští

Rychlost je velkou předností tohoto 24letého hráče tmavé pleti, jehož otec je z Angoly, kde hrával fotbal. On sám už vyrostl v Česku a je Čechem se vším všudy.



U televize dříve studoval běh atletů, aby se jim na trávníku mohl co nejvíc přiblížit a využít dynamitu, který má v nohou.

Hlavně ale byl Bartolomeu v sobotu večer v Brně natěšený na nový start v kariéře, která se mu předtím ve Zlíně zásadním způsobem zadrhla. S chutí v přípravě proti třetiligovému Vyškovu ukazoval náběhy a kličky a to stejné od něho – pokud nastoupí – budou fanoušci čekat i v neděli v ostrém derby proti Jihlavě.

Ze Zlína ho provází pověst hbitého dravce, pro druhou ligu nadstandardního hráče, který loni Fastavu vystřelil postup do Evropské ligy. Možná i tím se ale Bartolomeu připravil o šanci v klubu pokračovat, protože kvůli účasti v pohárové Evropě začal Zlín posilovat. Pak už neměl místo a musel pryč. Skončil až na Slovensku ve Zlatých Moravcích.

Zbrojovka ho odtud ráda stáhla zpět do Česka.

„Ozvala se jako první. Nechtěl jsem dělat unáhlené soudy, ale dopadlo to tak, že jsem se pro Brno rozhodl. Udělal jsem dobře,“ říká Bartolomeu přesvědčivě.

Na to, jak dlouho se čekání na jeho přesun ze Zlína do Brna vleklo, změnil prostředí uprostřed minulého týdne téměř bleskově. Ve středu ještě trénoval ve Zlíně, ve čtvrtek už byl doladit podmínky v Brně. V pátek se Zbrojovkou trénoval a v sobotu za ni hrál.

„Času na sehrání není moc. Taky kluci, se kterými jsem se o předchozích zápasech bavil, říkali, že to ještě nebylo ono. Věřím, že se rychle přizpůsobím a mužstvu pomůžu,“ přeje si. Těší se na atakování první příčky druholigové tabulky a hraní o postup. „Pomýšlíme jen na ty nejvyšší cíle. Jestli chceme hrát o první ligu, tak musíme šlapat každý zápas. Asi to bude trochu psychicky náročnější, ale zvládnout to zkrátka musíme. Neřekl bych, že to bude tak odlišné od hraní středu tabulky první ligy,“ odhaduje Bartolomeu.

Jeho rodiče bydlí v Otrokovicích, on s manželkou našel domov ve Velkém Ořechově na polovině cesty mezi Uherským Hradištěm a Zlínem. Kvůli tomu, že se odtud musel vydat hledat útočiště do Brna, aby nemusel denně dojíždět, si Bartolomeu hlavu neláme.

Víc ho mrzí, že nedostal víc důvěry v klubu, kterému pomohl k chvilce slávy v Evropské lize. V ní si nakonec za Zlín zahrál jen 10 minut.

„Čekal jsem, že dostanu víc příležitostí,“ připouští. „Už je to historie. Na to se nikdo neptá,“ přesvědčuje se.

Po začátku letní přípravy ve Zlíně pochopil, že moc prostoru navýšit svůj dosavadní hubený počet 27 ligových startů tam nedostane. „Bavil jsem se s trenérem, který říkal, že nikoho pouštět nechce. Od vedení ale byly náznaky, že se mnou nepočítají. Nechci být v klubu, který o moje služby nemá zájem,“ bilancuje Bartolomeu. V Brně se dohodl na dvouleté smlouvě.