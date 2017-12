Nasadit Pilíka se Škodou od začátku? Zbrojovka zváží nastavení sil

O čtyři měsíce později, kdy nastupují proti Zlínu znovu, už Brňané věří, že mají nejhorší v soutěži za sebou. Zápasem uzavírají podzim s tím, aby potvrdili vzestup, který po dvojí změně trenéra nastartovali.

„Sebevědomí je na nás v posledních zápasech znát. Není to jen o výhrách, které se povedly vybojovat. Cítíme, že herně to vypadá o něco líp. Víme, co máme na hřišti dělat, má to hlavu a patu. Jsme na Zlín dobře připraveni, abychom loučení s podzimem vítězně zvládli,“ věří obránce Lukáš Vraštil.

Trenér Roman Pivarník má o tom, co chce v sobotu od 15 hodin na Srbské vidět, jasno: „Doma chceme dominovat, hrát aktivně, jít si za výsledkem.“

Jak to udělat, to už bude o něco složitější hlavolam. A to ne ani tak v útoku, kam se po karetním trestu vrací Francis Kone a k dispozici je mladý (a ve velmi dobré formě hrající) Martin Zikl. „Na hrotu jasno mám,“ usmívá se Pivarník. Řešit bude složení zálohy, tedy nastavení sil ve středu pole, odkud bude očekávat podporu útočné síly Zbrojovky.

Táhnout dopředu ji mohou Michal Škoda, Tomáš Pilík i Miloš Kratochvíl. Všichni tři se dostali do formy, především Škoda to demonstroval třemi brankami v posledních dvou zápasech.

Zároveň ani jednou nedopadlo dobře, když nastoupili od začátku vedle sebe. Kompletní trio figurovalo v základní sestavě za trenéra Pivarníka ze šesti duelů jedinkrát, zkušení Škoda s Pilíkem hráli od první minuty bok po boku dvakrát. Výsledek? Porážky v Plzni a v Jablonci, což byly jediné dvě prohry pod Pivarníkem, a nula na kontě vstřelených gólů.

Zato když šli Pilík se Škodou z lavičky, odvděčili se novému kouči rozhodujícími trefami; Pilík proti Slovácku, Škoda proti Teplicím.

Po výhře nad Teplicemi (1:0) Pivarník výslovně upozornil, že se na pozici podhrotového hráče rozhodoval mezi Pilíkem, největší letní posilou, a Škodou, muži s největším gólovým potenciálem v současné Zbrojovce. Aby sílu doma vyztužil a umístil oba hráče schopné soupeře rozebrat a zatlačit do základní jedenáctky? O tom Pivarník přesvědčený není.

„Je to jedna z variant. Uvidíme. Oběma sedí víc jako pozice na hřišti desítka, pro Pilíka je tam ještě alternativa o pozici níž. Tam je ale i Kratochvíl. Je to otevřené,“ dumal v týdnu Pivarník.

Co považuje za podstatné, je celkové zlepšování útoku. S výhrami na kontě si Brňané víc věří, dokáží lépe diktovat tempo hry.

„Útok se nám zlepšuje. Naše kraje Přichystal a Lutonský jdou s formou nahoru, Pilík se Škodou jsou v tréninku vynikající. Zikl potíže s psychikou neměl, ten přišel zvenčí, z dorostu, tam dával góly a byl v pohodě. Konkrétně na naší ofenzivě je vidět, že se sebevědomí v mužstvu zvyšuje,“ sleduje Pivarník.

Doma jsou Brňané favoritem, na svém trávníku získali 11 ze svých dosavadních 14 bodů. Zlín z posledních devíti kol porazil jen nejhorší dva týmy tabulky, Jihlavu a Slovácko, na podzim venku uhrál jen dvě remízy a vstřelil pouze čtyři góly.